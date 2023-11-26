Рекрутинг до ЗСУ — в Міноборони назвали найбільш популярні вакансії

Український захисник штурмує позиції російських окупантів. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова впевнена, що завдяки проєкту рекрутингу до Збройних сил України знайти роботу, яка до душі, зможуть кілька тисяч людей. За її словами, вже є попит на дві вакансії.

Про це Наталія Калмикова розповіла в ефірі телемарафону.

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Які вакансії в ЗСУ мають найбільший попит

"Ми розуміємо, що підхід такий до рекрутингу буде іти каскадом. Тобто спочатку люди будуть придивлятися, а далі все більше довіряти такому підходу. Таким чином вже було і раніше працевлаштовано в армію декілька тисяч людей", — зазначила заступниця міністра.

За її словами, працевлаштувати багато людей Міністерство оборони планує як через співпрацю з зовнішніми агентами, так і через внутрішню систему, яка наразі розробляється.

Калмикова уточнила, що зараз найбільший попит мають вакансії, пов'язані з ІТ, та штурмовиків.

"Найбільше відгуків саме на ці вакансії. Але ми бачимо, що і на вакансії штурмовиків, наприклад, дуже хороші відгуки. Це може звучати як маленькі цифри. Але коли на одну посаду штурмовика відбувається 10 відгуків — це дуже хороший показник", — наголосила вона.

Заступниця додала, що ті, хто хоче стати штурмовиком, розуміють ризики, адже вони підуть на фронт зі зброєю в руках.

Нагадаємо, що за словами Калмикової, під час рекрутингу до лав Збройних сил України розглядають резюме претендентів на відкриті вакансії. Вона також розповіла, як відбувається процес працевлаштування в ЗСУ.