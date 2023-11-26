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Рекрутинг до ЗСУ — в Міноборони назвали найбільш популярні вакансії

26 листопада 2023 01:19
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Рекрутинг до ЗСУ — в Міноборони назвали найбільш популярні вакансії
Український захисник штурмує позиції російських окупантів. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова впевнена, що завдяки проєкту рекрутингу до Збройних сил України знайти роботу, яка до душі, зможуть кілька тисяч людей. За її словами, вже є попит на дві вакансії.

Про це Наталія Калмикова розповіла в ефірі телемарафону.

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"Ми розуміємо, що підхід такий до рекрутингу буде іти каскадом. Тобто спочатку люди будуть придивлятися, а далі все більше довіряти такому підходу. Таким чином вже було і раніше працевлаштовано в армію декілька тисяч людей", — зазначила заступниця міністра.

За її словами, працевлаштувати багато людей Міністерство оборони планує як через співпрацю з зовнішніми агентами, так і через внутрішню систему, яка наразі розробляється. 

Калмикова уточнила, що зараз найбільший попит мають вакансії, пов'язані з ІТ, та штурмовиків.

"Найбільше відгуків саме на ці вакансії. Але ми бачимо, що і на вакансії штурмовиків, наприклад, дуже хороші відгуки. Це може звучати як маленькі цифри. Але коли на одну посаду штурмовика відбувається 10 відгуків — це дуже хороший показник", — наголосила вона.

Заступниця додала, що ті, хто хоче стати штурмовиком, розуміють ризики, адже вони підуть на фронт зі зброєю в руках.

Нагадаємо, що за словами Калмикової, під час рекрутингу до лав Збройних сил України розглядають резюме претендентів на відкриті вакансії. Вона також розповіла, як відбувається процес працевлаштування в ЗСУ.

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