Рекрутинг в ВСУ — в Минобороны назвали наиболее популярные вакансии

Украинский защитник штурмует позиции российских оккупантов. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова уверена, что благодаря проекту рекрутинга в Вооруженные силы Украины найти работу, которая по душе, смогут несколько тысяч человек. По ее словам, уже есть спрос на две вакансии.

Об этом Наталья Калмыкова рассказала в эфире телемарафона.

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"Мы понимаем, что подход такой к рекрутингу будет идти каскадом. То есть сначала люди будут присматриваться, а дальше все больше доверять такому подходу. Таким образом, уже было и раньше трудоустроено в армию несколько тысяч человек", — отметила замминистра.

По ее словам, трудоустроить много людей Министерство обороны планирует как через сотрудничество с внешними агентами, так и через разрабатываемую внутреннюю систему.

Калмыкова уточнила, что сейчас наибольшим спросом пользуются вакансии, связанные с ІТ, и штурмовиков.

"Больше всего отзывов именно на эти вакансии. Но мы видим, что и на вакансии штурмовиков, например, очень хорошие отзывы. Это может звучать как маленькие цифры. Но когда на одну должность штурмовика происходит 10 отзывов — это очень хороший показатель", — подчеркнула она.

Заместительница добавила, что желающие стать штурмовиком понимают риски, ведь они пойдут на фронт с оружием в руках.

Напомним, что, по словам Калмыковой, во время рекрутинга в ряды Вооруженных сил Украины рассматривают резюме претендентов на открытые вакансии. Она также рассказала, как идет процесс трудоустройства в ВСУ.