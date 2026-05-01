"Рекрутинг не працює": нардеп став на захист "бусифікації"

Інцидент за участю ТЦК. Фото ілюстративне: ДБР

Скасувати примусову мобілізацію в Україні неможливо. Рекрутинг має низьку ефективність і не задовольняє потреби армії. До того ж через обман із посадами в людей зростає недовіра.

Про це в інтерв'ю YouTube-каналу "Є ПИТАННЯ" 27 квітня заявив народний депутат, секретар Комітету з питань національної безпеки та розвідки Роман Костенко, передає Новини.LIVE.

Чому неможливо відмовитися від примусового призову

За словами нардепа, завдяки рекрутингу до армії вдається залучити лише невеликий відсоток військовозобов'язаних. Крім того, були випадки, коли людині, яка хотіла долучитися до війська, спочатку обіцяли одну посаду, а згодом надавали іншу. Після таких інцидентів серед населення зростає недовіра до рекрутингу. Примусова мобілізація наразі є єдиним способом поповнювати військо.

"А ще після того, як людей часто обманюють, коли кажуть: "Ти ж бухгалтер? Приходь, будеш бухгалтером". Людина приходить і стає на якусь бойову посаду. Коли ти людей обманюєш, це дуже швидко викривається. На рекрутинг розраховувати — ні. Ти потім повертаєшся знову до примусу", — підсумував нардеп.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на голову фінансового комітету Верховної Ради України Данила Гетманцева повідомляв, що проблема "бусифікації" в Україні залишається актуальною. Для вирішення цього питання треба залучати керівництво ТЦК та СП. За кожен інцидент має бути відповідальність.

