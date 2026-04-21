Військовозобов'язаний до 23 років може виїхати за кордон

Перевірка документів на українському кордоні. Фото: ДПСУ

Колишній обмежено придатний, якому не виповнилося 23 років, має право виїжджати за кордон. Разом з тим, він підпадає під мобілізацію, як військовозобов’язаний. Тож перетнути державний кордон він може, але до кордону ТЦК має право мобілізувати такого громадянина.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Виїзд за кордон у часи війни

Виїзд за кордон під час дії воєнного стану є обмежений. Кордони закриті для більшості громадян, які перебувають на військовому обліку.

Разом з тим, частина громадян чоловічої статі може перетинати державний кордон. Це призовники, яким ще не виповнилося 23 років.

До юристів звернувся громадянин, який ще не досягнув 23-річного віку. Але, разом з тим, він раніше був обмежено придатним, тож після змін у законодавстві отримав статус "придатний до військової служби" та категорію "військовозобов’язаний".

До кордону мобілізація, але кордон відкритий

Громадянин поцікавився, чи може він виїжджати за кордон, зважаючи на присвоєну йому категорію. Юристи, коментуючи ситуацію, пояснили, що вона є неоднозначною.

Юрист Владислав Дерій зазначив: "Відповідно до законодавства Ви можете виїхати за кордон. Щоб реалізувати це право, достатньо мати закордонний паспорт, військово-обліковий документ (можна е-ВОД з "Резерв+") та не перебувати в розшуку ТЦК".

При цьому, наголосив Дерій, такий громадянин водночас підлягає і мобілізації. Юрист зазначив: "Затримати Вас можуть на першому ж блокпості. При цьому не обов'язково мати статус у розшуку".

Таким чином, на кордоні колишнього обмежено придатного не мають права випустити за кордон, але до кордону його можуть мобілізувати.

