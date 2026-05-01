Главная Мобилизация "Рекрутинг не работает": нардеп встал на защиту "бусификации"

"Рекрутинг не работает": нардеп встал на защиту "бусификации"

Дата публикации 1 мая 2026 08:05
Инцидент с участием ТЦК. Фото иллюстративное: ГБР

Отменить принудительную мобилизацию в Украине невозможно. Рекрутинг имеет низкую эффективность и не удовлетворяет потребности армии. К тому же из-за обмана с должностями у людей растет недоверие.

Об этом в интервью YouTube-каналу "Є ПИТАННЯ" 27 апреля заявил народный депутат, секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности и разведки Роман Костенко, передает Новини.LIVE.

Почему невозможно отказаться от принудительного призыва

По словам нардепа, благодаря рекрутингу в армию удается привлечь только небольшой процент военнообязанных. Кроме того, были случаи, когда человеку, который хотел присоединиться к армии, сначала обещали одну должность, а впоследствии предоставляли другую. После таких инцидентов среди населения растет недоверие к рекрутингу. Принудительная мобилизация на данный момент является единственным способом пополнять войско.

"А еще после того, как людей часто обманывают, когда говорят: "Ты же бухгалтер? Приходи, будешь бухгалтером". Человек приходит и становится на какую-то боевую должность. Когда ты людей обманываешь, это очень быстро разоблачается. На рекрутинг рассчитывать — нет. Ты потом возвращаешься снова к принуждению", — подытожил нардеп.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на главу финансового комитета Верховной Рады Украины Даниила Гетманцева сообщал, что проблема "бусификации" в Украине остается актуальной. Для решения этого вопроса надо привлекать руководство ТЦК и СП. За каждый инцидент должна быть ответственность.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
