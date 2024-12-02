Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Рекрутинг проти "бусифікації" — військовий про мобілізацію arrow

Рекрутинг проти "бусифікації" — військовий про мобілізацію

2 грудня 2024 04:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Бусифікація відбувається через порушення військовозобов'язаними правил військового обліку, вважає боєць ЗСУ
Мобілізовані військовозобов'язані. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

На сьогодні держава докладає всіх зусиль для забезпечення справедливості мобілізаційного процесу. Всі заяви про "вибірковість" мобілізації чи порушення під час неї були б неактуальними, якби громадяни неухильно дотримувалися законодавства. 

Таку думку в етері телеканалу "Еспресо" висловив офіцер групи зв'язків штабу 125-ї окремої бригади територіальної оборони Андрій Дуткевич. 

Читайте також:

Рекрутинг на заміну ТЦК

Він наголосив, що своєчасне оновлення даних та звернення до ТЦК, як того вимагає закон про мобілізацію, є ключовим фактором, який допоможе подолати "бусифікацію". Андрій Дуткевич також підкреслив складність мобілізаційного процесу та запевнив, що рекрутингові центри здатні ефективно підбирати посади та підрозділи для мобілізованих, враховуючи їхній досвід та навички.

За словами військового, система рекрутингу дає можливість кожному індивідуально визначати свою роль у військовій структурі. Водночас офіцер визнав, що різні обставини, властиві воєнному стану, можуть впливати на остаточне призначення мобілізованих.

Нагадаємо, в Україні триває мобілізація — кого призвуть до війська у грудні 2024 року. Також ми пояснювали, хто має право на 100% частку бронювання працівників на підприємстві. 

ЗСУ мобілізація війна в Україні ТЦК та СП військовозобов'язані

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

04:30 Рекрутинг проти "бусифікації" — військовий про мобілізацію

03:38 Ворог вдарив по Тернополю — у місті пожежа

03:26 На фронті потрібні фінансисти — кого запрошують до полку "Азов"

02:58 Наколотили на рекорд — у ЗСУ відзвітували про втрати ворога

02:05 Кличко похизувався Подільским мостом — перші машини вже поїхали

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

01:32 Фанатка "Вагнера" наводила дрони на ЗСУ — скільки років отримала

01:30 Облік призовників, бронювання та роботу ВЛК змінять — які нюанси

00:50 В Грузії вже кидають "коктейлі Молотова" — ситуація загострюється

00:30 Позбавили прав за непоновлення даних в ТЦК — як їх повернути

00:16 В мережі показали вражаючий проморолик бою Усик — Фʼюрі

04:30 Рекрутинг проти "бусифікації" — військовий про мобілізацію

03:38 Ворог вдарив по Тернополю — у місті пожежа

03:26 На фронті потрібні фінансисти — кого запрошують до полку "Азов"

02:58 Наколотили на рекорд — у ЗСУ відзвітували про втрати ворога

02:05 Кличко похизувався Подільским мостом — перші машини вже поїхали

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

01:32 Фанатка "Вагнера" наводила дрони на ЗСУ — скільки років отримала

01:30 Облік призовників, бронювання та роботу ВЛК змінять — які нюанси

00:50 В Грузії вже кидають "коктейлі Молотова" — ситуація загострюється

00:30 Позбавили прав за непоновлення даних в ТЦК — як їх повернути

00:16 В мережі показали вражаючий проморолик бою Усик — Фʼюрі

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

06:40 Дорогоцінні метали дорожчають — ціни за 1 г золота у грудні

30 листопада 2024
Ексклюзив

21:32 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

07:39 Пропаганда в комп’ютерних іграх — як це впливає на молодь

06:40 Ціни на латунь в Україні — яка вартість 1 кг брухту у листопаді

29 листопада 2024

06:40 Ціни на алюміній в Україні — яка вартість брухту у листопаді

Новина з фото

06:32 Тисяча від президента — що треба знати про нову виплату

Ексклюзив

04:14 Грошей катастрофічно не вистачає — як виживає сьогодні Миколаїв

28 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь — яка вартість кольорових металів у листопаді

27 листопада 2024
Ексклюзив

22:37 Водопостачання Миколаєва — коли у будинках з'явиться питна вода

Text

21:27 Четверта ніч протестів — що відбувається на вулицях Тбілісі

30 листопада 2024
Text

19:15 Берлінська заявила, що Україна поки неспроможна відновити кордони

Text

15:29 Українська нація може скоро зникнути — Богомолець пояснила чому

Text

08:24 Білозір заявила про 3,7 млн чоловіків, яких ще можна призвати

29 листопада 2024
Text

23:49 Гравці STALKER 2 будуть класними операторами дронів, — Єхануров

Text

22:14 Не Трамп — Білозір пояснила, хто потрібен для закінчення війни

Text

18:05 Поїздка Сирського на фронт і заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:28 Завершення війни — як це бачать одесити

Text

13:48 Нардеп пояснив, чому ЄС не влаштовує розвиток бізнесу України

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

13:01 Потужні вибухи в Криму та заява Путіна про мир — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету