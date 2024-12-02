Бусифікація відбувається через порушення військовозобов'язаними правил військового обліку, вважає боєць ЗСУ

Мобілізовані військовозобов'язані. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

На сьогодні держава докладає всіх зусиль для забезпечення справедливості мобілізаційного процесу. Всі заяви про "вибірковість" мобілізації чи порушення під час неї були б неактуальними, якби громадяни неухильно дотримувалися законодавства.

Таку думку в етері телеканалу "Еспресо" висловив офіцер групи зв'язків штабу 125-ї окремої бригади територіальної оборони Андрій Дуткевич.

Читайте також:

Рекрутинг на заміну ТЦК

Він наголосив, що своєчасне оновлення даних та звернення до ТЦК, як того вимагає закон про мобілізацію, є ключовим фактором, який допоможе подолати "бусифікацію". Андрій Дуткевич також підкреслив складність мобілізаційного процесу та запевнив, що рекрутингові центри здатні ефективно підбирати посади та підрозділи для мобілізованих, враховуючи їхній досвід та навички.

За словами військового, система рекрутингу дає можливість кожному індивідуально визначати свою роль у військовій структурі. Водночас офіцер визнав, що різні обставини, властиві воєнному стану, можуть впливати на остаточне призначення мобілізованих.

Нагадаємо, в Україні триває мобілізація — кого призвуть до війська у грудні 2024 року. Також ми пояснювали, хто має право на 100% частку бронювання працівників на підприємстві.