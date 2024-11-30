Мобілізація в Україні у грудні 2024 — кого можуть призвати першочергово

Українські військовослужбовці в Охтирці на Сумщині. Фото: savelife.in.ua

В Україні триває повномасштабна війна через країну-агресорку росію. Військовозобов'язаних чоловіків продовжують мобілізовувати до лав ЗСУ задля захисту країни від російських окупантів. Водночас є категорії громадян, яких українська армія потребує найбільше.

Кого мобілізовуватимуть на військову службу у грудні 2024 року першочергово, розповідаємо далі у матеріалі.

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Як відомо, Командування Сухопутних військ ЗСУ ухвалило директиву № 16/2/1/21409 від 19.09.2024 року, відповідно до якої чоловіків віком від 50 до 60 років можуть мобілізувати виключно за окремим мобілізаційним розпорядженням. Крім того, наразі призов чоловіків віком від 18 до 25 років в Україні під забороною.

Таким чином, перш за все у військо будуть набирати військовозобов'язаних чоловіків віком від 25 до 50 років. Їх ВЛК має визнати придатними за станом здоров'я та видати відповідний документ.

Резервісти на військових зборах. Фото: tvijromaniv.in.ua

Як і раніше, військове керівництво країни наголошує, що армія потребує вмотивованих громадян та людей з бойовим досвідом. Також ЗСУ потрібні фахівці з різних сфер: водії, IT-спеціалісти, зв'язківці тощо.

Українцям нагадують, що мобілізаційні процеси здійснюються не лише для бойових дій на фронті, а також для виконання різноманітних завдань, зокрема у війська є потреба в професіоналах різних спеціальностей.

Добровільно прийняти рішення щодо вступу на військову службу (службу за контрактом) можуть:

жінки віком до 60 років, які придатні за станом здоров'я;

призовники віком від 18 до 25, які раніше не проходили строкову службу;

люди з інвалідністю;

особи, які отримали відстрочку від мобілізації через сімейні обставини.

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