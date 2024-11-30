Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Кого мобілізують до ЗСУ у грудні 2024 року першочергово arrow

Кого мобілізують до ЗСУ у грудні 2024 року першочергово

30 листопада 2024 08:30
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Мобілізація в Україні у грудні 2024 — кого можуть призвати першочергово
Українські військовослужбовці в Охтирці на Сумщині. Фото: savelife.in.ua
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

В Україні триває повномасштабна війна через країну-агресорку росію. Військовозобов'язаних чоловіків продовжують мобілізовувати до лав ЗСУ задля захисту країни від російських окупантів. Водночас є категорії громадян, яких українська армія потребує найбільше. 

Кого мобілізовуватимуть на військову службу у грудні 2024 року першочергово, розповідаємо далі у матеріалі.

Читайте також:

Як відомо, Командування Сухопутних військ ЗСУ ухвалило директиву № 16/2/1/21409 від 19.09.2024 року, відповідно до якої чоловіків віком від 50 до 60 років можуть мобілізувати виключно за окремим мобілізаційним розпорядженням. Крім того, наразі призов чоловіків віком від 18 до 25 років в Україні під забороною.

Таким чином, перш за все у військо будуть набирати військовозобов'язаних чоловіків віком від 25 до 50 років. Їх ВЛК має визнати придатними за станом здоров'я та видати відповідний документ.

 

Мобілізація в Україні у грудні 2024 — кого можуть призвати першочергово
Резервісти на військових зборах. Фото: tvijromaniv.in.ua

Як і раніше, військове керівництво країни наголошує, що армія потребує вмотивованих громадян та людей з бойовим досвідом. Також ЗСУ потрібні фахівці з різних сфер: водії, IT-спеціалісти, зв'язківці тощо.

Українцям нагадують, що мобілізаційні процеси здійснюються не лише для бойових дій на фронті, а також для виконання різноманітних завдань, зокрема у війська є потреба в професіоналах різних спеціальностей.

Добровільно прийняти рішення щодо вступу на військову службу (службу за контрактом) можуть:

  • жінки віком до 60 років, які придатні за станом здоров'я; 
  • призовники віком від 18 до 25, які раніше не проходили строкову службу;
  • люди з інвалідністю;
  • особи, які отримали відстрочку від мобілізації через сімейні обставини.

Раніше ми писали, які правила бронювання працівників діятимуть з 1 грудня 2024 року.

Нагадаємо, ми розповідали, хто з чоловіків має право на відстрочку в грудні 2024 року.

Також ми інформували, хто з чоловіків має право виїхати з України з 1 грудня 2024 року.

ЗСУ Україна грудень мобілізація військовозобов'язані

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:53 У Повітряних силах назвали кількість збитих дронів вночі

09:48 Росія вивела у Чорне море носії "Калібрів" — що відомо

09:31 Зеленський відповів, скільки ракет збили F-16 під час обстрілу

09:28 У Києві стався великий прорив трубопроводу — відео наслідків

09:21 ЗСУ атакували нафтобазу у Ростовській області — відео

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

09:15 Оприлюднені графіки відключень світла для споживачів Одеси

09:05 Робота на вихідних — як українцям швидко отримати гроші

09:03 Путін знову брязкає зброєю — в ISW оцінили загрозу "Орєшніка"

09:02 Як відрізняти фейкові новини від правди — лайфгаки від медіа

08:59 Ліквідатора ЧАЕС просили вернути кошти з пенсії — що вирішив суд

09:53 У Повітряних силах назвали кількість збитих дронів вночі

09:48 Росія вивела у Чорне море носії "Калібрів" — що відомо

09:31 Зеленський відповів, скільки ракет збили F-16 під час обстрілу

09:28 У Києві стався великий прорив трубопроводу — відео наслідків

09:21 ЗСУ атакували нафтобазу у Ростовській області — відео

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

09:15 Оприлюднені графіки відключень світла для споживачів Одеси

09:05 Робота на вихідних — як українцям швидко отримати гроші

09:03 Путін знову брязкає зброєю — в ISW оцінили загрозу "Орєшніка"

09:02 Як відрізняти фейкові новини від правди — лайфгаки від медіа

08:59 Ліквідатора ЧАЕС просили вернути кошти з пенсії — що вирішив суд

07:39 Пропаганда в комп’ютерних іграх — як це впливає на молодь

06:40 Ціни на латунь в Україні — яка вартість 1 кг брухту у листопаді

29 листопада 2024

06:40 Ціни на алюміній в Україні — яка вартість брухту у листопаді

Новина з фото

06:32 Тисяча від президента — що треба знати про нову виплату

Ексклюзив

04:14 Грошей катастрофічно не вистачає — як виживає сьогодні Миколаїв

28 листопада 2024
Ексклюзив

18:33 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

06:40 Ціни на мідь — яка вартість кольорових металів у листопаді

27 листопада 2024
Ексклюзив

22:37 Водопостачання Миколаєва — коли у будинках з'явиться питна вода

16:07 Миколаїв завтра — як відновлюватимуть місто

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

Text

08:24 Білозір заявила про 3,7 млн чоловіків, яких ще можна призвати

29 листопада 2024
Text

23:49 Гравці STALKER 2 будуть класними операторами дронів, — Єхануров

Text

22:14 Не Трамп — Білозір пояснила, хто потрібен для закінчення війни

Text

18:05 Поїздка Сирського на фронт і заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:28 Завершення війни — як це бачать одесити

Text

13:48 Нардеп пояснив, чому ЄС не влаштовує розвиток бізнесу України

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

Text

13:01 Потужні вибухи в Криму та заява Путіна про мир — ефір День.LIVE

Text

12:42 Нардеп пояснив, де брати гроші на підтримку ветеранів

Text

08:22 Як довго будуть тривати відключення світла — прогноз експерта

Text

08:00 Екстрене звернення президента Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК

25 листопада 2024

14:53 13-та зарплата в грудні — хто отримає бонус до новорічних свят