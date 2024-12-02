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Рекрутинг против "бусификации" — военный о мобилизации

2 декабря 2024 04:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Бусификация происходит из-за нарушения военнообязанных правил военного учета, считает боец ВСУ
Мобилизированные военнообязанные. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

На сегодняшний день государство прилагает все усилия для обеспечения справедливости мобилизационного процесса. Все заявления об "избирательности" мобилизации или нарушения во время нее были бы неактуальны, если бы граждане неукоснительно соблюдали законодательство.

Такое мнение в эфире телеканала "Еспресо" высказал офицер группы по связям штаба 125-й отдельной бригады территориальной обороны Андрей Дуткевич.

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Он подчеркнул, что своевременное обновление данных и обращение в ТЦК, как того требует закон о мобилизации, является ключевым фактором, который поможет преодолеть "бусификацию". Андрей Дуткевич подчеркнул сложность мобилизационного процесса и заверил, что рекрутинговые центры способны эффективно подбирать должности и подразделения для мобилизованных, учитывая их опыт и навыки.

По словам военного, система рекрутинга позволяет каждому индивидуально определять свою роль в военной структуре. В то же время офицер признал, что разные обстоятельства, свойственные военному положению, могут влиять на окончательное назначение мобилизованных.

Напомним, в Украине идет мобилизация — кого призовут в армию в декабре 2024 года. Также мы разъясняли, кто имеет право на 100% долю бронирования работников на предприятии.

ВСУ мобилизация война в Украине ТЦК и СП военнообязанные

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