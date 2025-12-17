Відео
Головна Мобілізація Рекрутинг став простішим — Рада надала доступ до реєстру "Оберіг"

Рекрутинг став простішим — Рада надала доступ до реєстру "Оберіг"

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 01:30
Рекрутери знатимуть усе про кандидатів — Рада відкрила їм доступ до реєстру Оберіг
Рекрутинговий центр ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Рекрутингова реформа виходить на новий рівень, адже цивільні центри, які шукають добровольців для армії, отримали потужний інструмент. Верховна Рада дозволила їм користуватися Єдиним державним реєстром призовників "Оберіг". За відповідний законопроєкт №14238 проголосували 282 народні обранці.

Про це повідомив автор ініціативи, нардеп Олександр Федієнко.

Читайте також:

Кінець роботи "наосліп"

Суть змін проста. Центри рекрутингу ЗСУ офіційно внесли до переліку суб'єктів, які працюють із реєстром. Раніше вони не мали прямого доступу до бази даних.

Федієнко пояснив логіку рішення: комплектування армії переводять на "сучасну цифрову модель". Це означає, що пошук людей стане адресним.

Рекрутери бачитимуть реальний кадровий потенціал і зможуть швидше знаходити фахівців під конкретні запити бригад. При цьому нардеп запевнив: захист персональних даних гарантований законом.

Менше бюрократії

Ще одна важлива деталь — розмежування роботи. Досі ТЦК (військкомати) та рекрутингові центри часто виконували схожу роботу, не маючи спільної інформаційної бази. Це створювало хаос. Новий закон має мінімізувати дублювання функцій між цими структурами.

"Це дозволить суттєво підвищити ефективність рекрутингу на військову службу за контрактом", — наголосив депутат.

Він назвав цей крок логічним і своєчасним для модернізації всієї оборонної системи України.

Нагадаємо, громадяни можуть оформити відстрочку через застосунок "Резерв+" без особистої явки до ЦНАП. В Міноборони України пояснили, скільки потрібно часу для оформлення відстрочки онлайн.

Також юристи пояснили, що робити, якщо людину, яку виключили з обліку, знову поновили.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
