Рекрутеры будут знать все о кандидатах — Рада открыла им доступ к реестру Оберег

Рекрутинговая реформа выходит на новый уровень, ведь гражданские центры, которые ищут добровольцев для армии, получили мощный инструмент. Верховная Рада разрешила им пользоваться Единым государственным реестром призывников "Оберіг". За соответствующий законопроект №14238 проголосовали 282 народных избранника.

Об этом сообщил автор инициативы, нардеп Александр Федиенко.

Конец работы "вслепую"

Суть изменений проста. Центры рекрутинга ВСУ официально внесли в перечень субъектов, которые работают с реестром. Ранее они не имели прямого доступа к базе данных.

Федиенко объяснил логику решения: комплектование армии переводят на "современную цифровую модель". Это означает, что поиск людей станет адресным.

Рекрутеры будут видеть реальный кадровый потенциал и смогут быстрее находить специалистов под конкретные запросы бригад. При этом нардеп заверил: защита персональных данных гарантирована законом.

Меньше бюрократии

Еще одна важная деталь — разграничение работы. До сих пор ТЦК (военкоматы) и рекрутинговые центры часто выполняли похожую работу, не имея общей информационной базы. Это создавало хаос. Новый закон должен минимизировать дублирование функций между этими структурами.

"Это позволит существенно повысить эффективность рекрутинга на военную службу по контракту", — подчеркнул депутат.

Он назвал этот шаг логичным и своевременным для модернизации всей оборонной системы Украины.

