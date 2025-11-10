Заявка на відстрочку в "Резерв+" — скільки часу займає оформлення

Відстрочка через "Резерв+" — як довго триватиме оформлення
Оформлення відстрочки від мобілізації займає від декількох хвилин. Винятком є періоди, коли система перевантажена в якісь пікові періоди, але їх уже не буде.
Про це в інтерв'ю речнику Міноборони Оресту Дрималовському повідомив керівник ГУ інформаційних технологій Олег Берестовий.
Тривалість оформлення відстрочок
Представник оборонного відомства закликав громадян оформлювати відстрочки онлайн.
"Закликаємо не ходити до ЦНАПів, не навантажувати ще державних службовців. Можна зробити це через "Резерв+", ніж чекати там тиждень–два і перейматися через це", — наголосив Берестовий.
Нагадаємо, від початку листопада в Україні діє послуга з оформлення відстрочок через ЦНАП. Деякі громадяни вже отримали відповіді на заявки.
Раніше юрист пояснив, чому ТЦК і ЦНАПи не оформлюють відстрочки військовим, які служили за контрактом "18—24". Наразі механізм її надання не передбачається законодавством.
