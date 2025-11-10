Відео
Відстрочка через "Резерв+" — як довго триватиме оформлення

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 04:30
Оновлено: 05:46
Заявка на відстрочку в "Резерв+" — скільки часу займає оформлення
Застосунок "Резерв+". Фото ілюстративне: nikvesti.com

Оформлення відстрочки від мобілізації займає від декількох хвилин. Винятком є періоди, коли система перевантажена в якісь пікові періоди, але їх уже не буде.

Про це в інтерв'ю речнику Міноборони Оресту Дрималовському повідомив керівник ГУ інформаційних технологій Олег Берестовий.

Читайте також:

Тривалість оформлення відстрочок

Представник оборонного відомства закликав громадян оформлювати відстрочки онлайн. 

"Закликаємо не ходити до ЦНАПів, не навантажувати ще державних службовців. Можна зробити це через "Резерв+", ніж чекати там тиждень–два і перейматися через це", — наголосив Берестовий.

Нагадаємо, від початку листопада в Україні діє послуга з оформлення відстрочок через ЦНАП. Деякі громадяни вже отримали відповіді на заявки.

Раніше юрист пояснив, чому ТЦК і ЦНАПи не оформлюють відстрочки військовим, які служили за контрактом "18—24". Наразі механізм її надання не передбачається законодавством.

військовий призов мобілізація відстрочка ТЦК та СП Резерв+
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
