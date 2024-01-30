Рекрутинг стрільців — "Азов" запрошує на роботу та обіцяє високу зарплату
Легендарний полк "Азов" потребує стрільців до своїх батальйонів. Спеціалістам потрібно буде виконувати бойові задачі в складі підрозділу.
Про це йдеться на платформі з пошуку роботи Work.ua.
Вакансія Стрілець
Фахівцю обіцяють заробітну плату 25-125 тис. грн та доплату за виконання завдань в зоні проведення бойових дій в розмірі 3300 грн/день. Також "Азов" пропонує офіційну мобілізацію до закінчення воєнного стану або службу за контрактом, крім того, є можливість перевестись з інших підрозділів чинним військовослужбовцям.
Вимоги до кандидата на посаду стрільця такі:
- хороша фізична форма;
- готовність працювати в зоні активних бойових дій;
- мотивація нищити ворога;
- наявність бойового досвіду буде перевагою.
"Якщо ви володієте необхідним досвідом та відповідаєте вимогам вакансії, будь ласка, надсилайте своє резюме або телефонуйте за номером. Ми з нетерпінням чекаємо на вашу заявку та готові розглянути всіх кандидатів. Дякуємо!" — додали азовці.
Кого ще потребує "Азов"
Нагадаємо, що 12-та бригада спецпризначення НГУ "Азов" шукає пілотів FPV-дрона. Серед обов'язків майбутнього фахівця — пілотування, налаштування, збірка та ремонт FPV-дронів.
Також ми повідомляли, що командир групи інструкторів в "Азові" з позивним "Остер" розповів, як проводить курс з вогневої підготовки. Він каже, що передає свій особистий досвід та знання від побратимів.
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