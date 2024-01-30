Рекрутинг стрільців — "Азов" запрошує на роботу та обіцяє високу зарплату

Військовий полку "Азов" зі зброєю в руках. Фото: azov.org.ua

Легендарний полк "Азов" потребує стрільців до своїх батальйонів. Спеціалістам потрібно буде виконувати бойові задачі в складі підрозділу.

Про це йдеться на платформі з пошуку роботи Work.ua.

Читайте також:

"Азов" запрошує на роботу стрільців. Фото: скриншот

Вакансія Стрілець

Фахівцю обіцяють заробітну плату 25-125 тис. грн та доплату за виконання завдань в зоні проведення бойових дій в розмірі 3300 грн/день. Також "Азов" пропонує офіційну мобілізацію до закінчення воєнного стану або службу за контрактом, крім того, є можливість перевестись з інших підрозділів чинним військовослужбовцям.

Вимоги до кандидата на посаду стрільця такі:

хороша фізична форма;

готовність працювати в зоні активних бойових дій;

мотивація нищити ворога;

наявність бойового досвіду буде перевагою.

"Якщо ви володієте необхідним досвідом та відповідаєте вимогам вакансії, будь ласка, надсилайте своє резюме або телефонуйте за номером. Ми з нетерпінням чекаємо на вашу заявку та готові розглянути всіх кандидатів. Дякуємо!" — додали азовці.

Кого ще потребує "Азов"

Нагадаємо, що 12-та бригада спецпризначення НГУ "Азов" шукає пілотів FPV-дрона. Серед обов'язків майбутнього фахівця — пілотування, налаштування, збірка та ремонт FPV-дронів.

Також ми повідомляли, що командир групи інструкторів в "Азові" з позивним "Остер" розповів, як проводить курс з вогневої підготовки. Він каже, що передає свій особистий досвід та знання від побратимів.