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Рекрутинг стрелков — "Азов" приглашает на работу и обещает высокую зарплату

30 января 2024 03:38
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Рекрутинг стрелков — "Азов" приглашает на работу и обещает высокую зарплату
Военный полка "Азов" с оружием в руках. Фото: azov.org.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Легендарный полк "Азов" нуждается в стрелках в свои батальоны. Специалистам предстоит выполнять боевые задачи в составе подразделения.

Об этом говорится на платформе по поиску работы Work.ua.

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Вакансия Стрелец

Специалисту обещают заработную плату 25-125 тыс. грн и доплату за выполнение задач в зоне проведения боевых действий в размере 3300 грн./день. Также "Азов" предлагает официальную мобилизацию до окончания военного положения или службу по контракту, кроме того есть возможность перевестись из других подразделений действующим военнослужащим.

Требования к кандидату на должность стрелка следующие:

  • хорошая физическая форма;
  • готовность работать в зоне активных боевых действий;
  • мотивация уничтожать врага;
  • наличие боевого опыта будет преимуществом.

"Если вы владеете необходимым опытом и отвечаете требованиям вакансии, пожалуйста, присылайте свое резюме или звоните по номеру. Мы с нетерпением ждем вашей заявки и готовы рассмотреть всех кандидатов. Спасибо!" — добавили азовцы.

Кто еще нужен в "Азове"

Напомним, что 12-я бригада спецназначения НГУ "Азов" ищет пилотов FPV-дрона. Среди обязанностей будущего специалиста — пилотирование, настройка, сборка и ремонт FPV-дронов.

Также мы сообщали, что командир группы инструкторов в "Азове" с позывным "Остер" рассказал, как проводит курс по огневой подготовке. Он говорит, что передает свой личный опыт и знание собратьев.

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