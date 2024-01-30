Рекрутинг стрелков — "Азов" приглашает на работу и обещает высокую зарплату
Легендарный полк "Азов" нуждается в стрелках в свои батальоны. Специалистам предстоит выполнять боевые задачи в составе подразделения.
Об этом говорится на платформе по поиску работы Work.ua.
Вакансия Стрелец
Специалисту обещают заработную плату 25-125 тыс. грн и доплату за выполнение задач в зоне проведения боевых действий в размере 3300 грн./день. Также "Азов" предлагает официальную мобилизацию до окончания военного положения или службу по контракту, кроме того есть возможность перевестись из других подразделений действующим военнослужащим.
Требования к кандидату на должность стрелка следующие:
- хорошая физическая форма;
- готовность работать в зоне активных боевых действий;
- мотивация уничтожать врага;
- наличие боевого опыта будет преимуществом.
"Если вы владеете необходимым опытом и отвечаете требованиям вакансии, пожалуйста, присылайте свое резюме или звоните по номеру. Мы с нетерпением ждем вашей заявки и готовы рассмотреть всех кандидатов. Спасибо!" — добавили азовцы.
Кто еще нужен в "Азове"
Напомним, что 12-я бригада спецназначения НГУ "Азов" ищет пилотов FPV-дрона. Среди обязанностей будущего специалиста — пилотирование, настройка, сборка и ремонт FPV-дронов.
Также мы сообщали, что командир группы инструкторов в "Азове" с позывным "Остер" рассказал, как проводит курс по огневой подготовке. Он говорит, что передает свой личный опыт и знание собратьев.
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