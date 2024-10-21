Центри рекрутингу в Україні — скільки людей звернулися за тиждень

Рекрутинг в Україні — скільки людей звернулися за минулий тиждень
В Україні активно працюють центри рекрутингу. За минулий тиждень надійшло 956 нових звернень.
Про це повідомила пресслужба Міноборони у Telegram у понеділок, 21 жовтня.
Робота центрів рекрутингу
"З початку роботи (станом на 20 жовтня) до центрів звернулося 21 910 осіб. З них 5 415 вже розглядаються як кандидати до Сил оборони України. Тільки за минулий тиждень 185 осіб перейшли на етап розгляду як потенційні кандидати", — йдеться у повідомленні.
За кількістю звернень лідерами є:
- Харківська область — 17.3%;
- Дніпропетровська область — 15.9%;
- Київ — 14.9%;
- Запорізька область — 12.8%;
- Львівська область — 11.7%
У Міноборони розповіли, що минулого тижня було відкрито нові рекрутингові центри у Костополі (Рівненщина) та Луцьку (Волинь). Наразі в Україні працює 44 пункти рекрутингу.
"У центрах рекрутингу не видають повістки. Всі консультації конфіденційні", — додали в міністерстві.
Нагадаємо, у Україні запустили новий онлайн-сервіс для набору в армію, який працює через додаток "Резерв+". Цей інструмент дозволяє громадянам легко знайти вакансії, що відповідають їхнім навичкам і потребам.
Також серед добровольців найбільший попит мають посади водіїв та операторів безпілотних систем.
Читайте Новини.LIVE!