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Рекрутинг в Україні — скільки людей звернулися за минулий тиждень

21 жовтня 2024 19:57
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Центри рекрутингу в Україні — скільки людей звернулися за тиждень
Центр рекрутингу української армії. Фото: ЛОТЦК та СП
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні активно працюють центри рекрутингу. За минулий тиждень надійшло 956 нових звернень. 

Про це повідомила пресслужба Міноборони у Telegram у понеділок, 21 жовтня.

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"З початку роботи (станом на 20 жовтня) до центрів звернулося 21 910 осіб. З них 5 415 вже розглядаються як кандидати до Сил оборони України. Тільки за минулий тиждень 185 осіб перейшли на етап розгляду як потенційні кандидати", — йдеться у повідомленні.

Рекрутинг в Україні
Результати діяльності центрів рекрутингу української армії. Фото: Міноборони

За кількістю звернень лідерами є:

  • Харківська область — 17.3%;
  • Дніпропетровська область — 15.9%; 
  • Київ — 14.9%;
  • Запорізька область — 12.8%; 
  • Львівська область — 11.7%
Центри рекрутингу в Україні
Регіони-лідери за кількістю звернень до центрів рекрутингу. Фото: Міноборони

У Міноборони розповіли, що минулого тижня було відкрито нові рекрутингові центри у Костополі (Рівненщина) та Луцьку (Волинь). Наразі в Україні працює 44 пункти рекрутингу.

"У центрах рекрутингу не видають повістки. Всі консультації конфіденційні", — додали в міністерстві.

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Допис Міноборони. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Україні запустили новий онлайн-сервіс для набору в армію, який працює через додаток "Резерв+". Цей інструмент дозволяє громадянам легко знайти вакансії, що відповідають їхнім навичкам і потребам.

Також серед добровольців найбільший попит мають посади водіїв та операторів безпілотних систем.

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