Центри рекрутингу в Україні — скільки людей звернулися за тиждень

Центр рекрутингу української армії. Фото: ЛОТЦК та СП

В Україні активно працюють центри рекрутингу. За минулий тиждень надійшло 956 нових звернень.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у Telegram у понеділок, 21 жовтня.

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Робота центрів рекрутингу

"З початку роботи (станом на 20 жовтня) до центрів звернулося 21 910 осіб. З них 5 415 вже розглядаються як кандидати до Сил оборони України. Тільки за минулий тиждень 185 осіб перейшли на етап розгляду як потенційні кандидати", — йдеться у повідомленні.

Результати діяльності центрів рекрутингу української армії. Фото: Міноборони

За кількістю звернень лідерами є:

Харківська область — 17.3%;

Дніпропетровська область — 15.9%;

Київ — 14.9%;

Запорізька область — 12.8%;

Львівська область — 11.7%

Регіони-лідери за кількістю звернень до центрів рекрутингу. Фото: Міноборони

У Міноборони розповіли, що минулого тижня було відкрито нові рекрутингові центри у Костополі (Рівненщина) та Луцьку (Волинь). Наразі в Україні працює 44 пункти рекрутингу.

"У центрах рекрутингу не видають повістки. Всі консультації конфіденційні", — додали в міністерстві.

Допис Міноборони. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Україні запустили новий онлайн-сервіс для набору в армію, який працює через додаток "Резерв+". Цей інструмент дозволяє громадянам легко знайти вакансії, що відповідають їхнім навичкам і потребам.

Також серед добровольців найбільший попит мають посади водіїв та операторів безпілотних систем.