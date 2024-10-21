Центры рекрутинга в Украине — сколько людей обратились за неделю

Рекрутинг в Украине — сколько людей обратилось за прошедшую неделю
В Украине активно работают центры рекрутинга. За прошедшую неделю поступило 956 новых обращений.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram в понедельник, 21 октября.
Работа центров рекрутинга
"С начала работы (по состоянию на 20 октября) в центры обратилось 21 910 человек. Из них 5 415 уже рассматриваются как кандидаты в Силы обороны Украины. Только за прошедшую неделю 185 человек перешли на этап рассмотрения как потенциальные кандидаты", — говорится в сообщении.
По количеству обращений лидерами являются:
- Харьковская область — 17,3%;
- Днепропетровская область — 15,9%;
- Киев — 14,9%;
- Запорожская область — 12,8%;
- Львовская область — 11,7%
В Минобороны рассказали, что на прошлой неделе были открыты новые рекрутинговые центры в Костополе (Ровенская область) и Луцке (Волынь). В настоящее время в Украине работает 44 пункта рекрутинга.
"В центрах рекрутинга не выдают повестки. Все консультации конфиденциальны", — добавили в министерстве.
Напомним, в Украине запустили новый онлайн-сервис для набора в армию, работающий через приложение "Резерв+". Этот инструмент позволяет гражданам легко найти вакансии, отвечающие их навыкам и потребностям.
Также среди добровольцев наибольшим спросом пользуются должности водителей и операторов беспилотных систем.
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