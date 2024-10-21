Центры рекрутинга в Украине — сколько людей обратились за неделю

Центр рекрутинга украинской армии. Фото: ЛОТЦК и СП

В Украине активно работают центры рекрутинга. За прошедшую неделю поступило 956 новых обращений.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram в понедельник, 21 октября.

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Работа центров рекрутинга

"С начала работы (по состоянию на 20 октября) в центры обратилось 21 910 человек. Из них 5 415 уже рассматриваются как кандидаты в Силы обороны Украины. Только за прошедшую неделю 185 человек перешли на этап рассмотрения как потенциальные кандидаты", — говорится в сообщении.

Результаты деятельности центров рекрутинга украинской армии. Фото: Минобороны

По количеству обращений лидерами являются:

Харьковская область — 17,3%;

Днепропетровская область — 15,9%;

Киев — 14,9%;

Запорожская область — 12,8%;

Львовская область — 11,7%

Регионы-лидеры по количеству обращений в центры рекрутинга. Фото: Минобороны

В Минобороны рассказали, что на прошлой неделе были открыты новые рекрутинговые центры в Костополе (Ровенская область) и Луцке (Волынь). В настоящее время в Украине работает 44 пункта рекрутинга.

"В центрах рекрутинга не выдают повестки. Все консультации конфиденциальны", — добавили в министерстве.

Пост Минобороны. Фото: скриншот

Напомним, в Украине запустили новый онлайн-сервис для набора в армию, работающий через приложение "Резерв+". Этот инструмент позволяет гражданам легко найти вакансии, отвечающие их навыкам и потребностям.

Также среди добровольцев наибольшим спросом пользуются должности водителей и операторов беспилотных систем.