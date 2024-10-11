Для добровольців почали діяти особливі умови рекрутингу — більше не треба ходити до ТЦК

Рекрутинговий центр ЗСУ. Ілюстративне фото: УНІАН

В системі рекрутингу до ЗСУ відбулись особливі зміни. Тепер обрання потрібного підрозділу для служби за спеціальністю стало ще простіше.

Про це на загальному брифінгу з Генштабом ЗСУ повідомили представники рекрутингової платформи Lobby X, передають "Вікна".

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Тепер усі добровольці в процесі призову по мобілізації взаємодіють виключно напряму із військовою частиною, яку обрали для служби. Приходити в ТЦК та СП для оформлення більше не потрібно.

Командири військових частин отримали повноваження безпосередньо видавати направлення на ВЛК. Наявність направлення на ВЛК унеможливлює примусову мобілізацію щонайменше 5 днів з моменту його видачі.

Важливо зазначити, що нові правила призову працюють для підрозділів, які є пріоритетними. Непріоритетні підрозділи також можуть призивати добровольців напряму, але спершу потрібно погодити призначення кандидатури в Генштабі. Статус підрозділу можна дізнатись у представника підрозділу після співбесіди із ним.

Прямий призов наразі можливий лише по мобілізації. Для служби за контрактом працює попередній механізм із рекомендаційними листами.

Долучення добровольців до Сил оборони можливе як через рекрутингові центри військових частин, так і через цивільні рекрутингові інформаційні платформи, як от Lobby X.

Як тепер працює механізм мобілізації для добровольців:

відгукуєтесь на вакансію до обраного підрозділу ЗСУ;.

проходите відбір та отримуєте згоду представника підрозділу;

направляєте заяву із бажанням призватись на військову службу по обраній посаді командиру військової частини (в/ч);

отримуєте направлення на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) від командира в/ч;

проходите ВЛК (можна за місцем обліку в ТЦК або за місцем знаходження пункту постійної дислокації в/ч);

приймаєтесь на службу по обраній посаді в пункті постійної дислокації (ППД) обраної в/ч.

У разі відсутності досвіду військової служби протягом останніх 10 років — відправка у відрядження в Навчальний Центр для проходження базової загальної військової підготовки (БЗВП). Після проходження БЗВП — початок служби на обраній посаді.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що відомо про пряму мобілізацію без участі ТЦК.

Додамо, Верховна Рада дозволила іноземцям підписувати контракт із ЗСУ під час війни.