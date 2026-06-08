Решетилова: до ЗСУ мобілізували 7% людей, які мали право на відстрочку

Ольга Решетилова. Фото: facebook.com/o.reshetylova

Військова омбудсманка Ольга Решетилова заявила, що близько 7% мобілізованих мають законне право на відстрочку. Однак через різні причини це не було враховано під час призову.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це вона сказала в інтерв'ю "Суспільному".

Що відомо про випадки мобілізованих, які мали право на відстрочку

За словами Решетилової, мова йде не лише про випадки неякісного проходження ВЛК, але й про ситуації, коли мобілізаційні органи не врахували документи, які підтверджували право громадянина на відстрочку.

Серед таких — неврахування документів про трьох і більше дітей, опіку над родичами або статус найближчого родича загиблого, зниклого безвісти або полоненого.

Омбудсманка пояснила, що після мобілізації таких людей, як у держави, так і командирів військових частин виникає додаткове навантаження, оскільки вони змушені вирішувати питання щодо їхньої подальшої служби у лавах Сил оборони або ж звільнення.

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Решетилова каже, що у команди вже є розрахунки щодо витрат держави на одного такого військового. За її словами, неефективна мобілізація призводить не лише до фінансових втрат, але й до зростання соціальної напруги в суспільстві.

"Це величезний обсяг ресурсу, який ми витрачаємо просто через неякісну мобілізацію. І держава має побачити ці кошти, зрозуміти, що ми їх просто викидаємо в космос", — резюмувала вона.

Як повідомляло Новини.LIVE, в цьому ж інтерв'ю Ольга Решетилова заявила про необхідність покращення мобілізації. Вона наголосила, що потрібні вмотивовані військові та реформа системи ВЛК.

Також ми писали, що за словами уповноваженого ВРУ з прав людини Дмитра Лубінця, в Україні зафіксовано 4 смерті мобілізованих у приміщеннях ТЦК.