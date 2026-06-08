Решетилова: в ВСУ мобилизовали 7% людей, которые имели право на отсрочку

Ольга Решетилова. Фото: facebook.com/o.reshetylova

Военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что около 7% мобилизованных имеют законное право на отсрочку. Однако по разным причинам это не было учтено во время призыва.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом она сказала в интервью "Суспільному".

Что известно о случаях мобилизованных, которые имели право на отсрочку

По словам Решетиловой, речь идет не только о случаях некачественного прохождения ВВК, но и о ситуациях, когда мобилизационные органы не учли документы, которые подтверждали право гражданина на отсрочку.

Среди таких — неучет документов о трех и более детях, опеку над родственниками или статус ближайшего родственника погибшего, пропавшего без вести или пленного.

Омбудсман объяснила, что после мобилизации таких людей, как у государства, так и командиров воинских частей возникает дополнительная нагрузка, поскольку они вынуждены решать вопрос об их дальнейшей службе в рядах Сил обороны или увольнении.

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Решетилова говорит, что у команды уже есть расчеты по расходам государства на одного такого военного. По ее словам, неэффективная мобилизация приводит не только к финансовым потерям, но и к росту социальной напряженности в обществе.

"Это огромный объем ресурса, который мы тратим просто из-за некачественной мобилизации. И государство должно увидеть эти средства, понять, что мы их просто выбрасываем в космос", — резюмировала она.

Как сообщало Новини.LIVE, в этом же интервью Ольга Решетилова заявила о необходимости улучшения мобилизации. Она подчеркнула, что нужны мотивированные военные и реформа системы ВВК.

Также мы писали, что по словам уполномоченного ВРУ по правам человека Дмитрия Лубинца, в Украине зафиксировано 4 смерти мобилизованных в помещениях ТЦК.