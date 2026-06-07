Решетилова вказала на необхідні зміни в системі мобілізації та ВЛК

Військова омбудсманка Ольга Решетилова. Фото: Суспільне Новини/Олександр Сова

Військова омбудсманка Ольга Решетилова вказала на важливі зміни в процесі мобілізації, необхідні для "адекватної" роботи призову. Йдеться про вмотивованих військових, реформу системи військово-лікарських комісій та покращення самого механізму призову.

Про це Ольга Решетилова розповіла в інтерв'ю Суспільному, повідомляє Новини.LIVE.

Три кроки для покращення мобілізації

Журналістка попросила назвати зміни, які з погляду Офісу військового омбудсмана, потрібні для того, аби мобілізація працювала адекватно. У відповідь Решетилова назвала три моменти, які, на її думку, можуть покращити цей процес, а найперше — мотивовані військові з розумінням цілі та конституційного обов'язку захисту держави.

"Кілька моментів. Перше, ми б хотіли бачити у війську людей мотивованих, які розуміють, для чого вони приходять і що захист держави – їхній конституційний обов'язок і прийшов час поміняти тих військовослужбовців, які служать уже тривалий період. Для цього, мені здається, тут важлива загалом комунікація – наша, держави, суспільства, внутрішня чесна розмова. Такий оновлений соціальний договір про те, що служити повинні всі, на принципах ротації", — зазначила омбудсманка.

Другим кроком Решетилова назвала реформу ВЛК та наказу Міністерства оборони України №402, який встановлює придатність та визначає порядок проходження лікарів.

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"Мені б дуже хотілося, щоб ми реформували систему військово-лікарських комісій і той злощасний 402-й наказ, яким дуже занижена планка здоров'я для військовослужбовців. Я вже згадувала про новобранців, які зараз на замісній підтримувальній терапії. Окрім того, я дуже часто в навчальних центрах бачу людей із явними вадами здоров'я, яких ВЛК просто не бачить. І це величезна проблема. 402-й наказ дуже суб'єктивний", — пояснила Решетилова.

Посадовиця додала, що третім кроком є покращення самого процесу мобілізації, над яким Міноборони вже працює.

"Якщо ми говоримо, що хочемо бачити у війську трошки іншу якість новоприбулих новобранців — очевидно, цей процес має відбуватися інакше. Чи це можливо? Я для себе ще відповіді не отримала. Чи можливо на п'ятому, шостому, потім, можливо, сьомому роках війни обійтися без примусової мобілізації? У мене немає на це відповіді. Генштаб, військові вважають, що ні, що ми ніяким іншим чином не зможемо вмовити суспільство приєднуватися до лав сил оборони", — зазначила омбудсманка.

Новини.LIVE з посиланням на заяву Ольги Решетилової розповідали про випадки хвороб серед мобілізованих у навчальних центрах. Зокрема, взимку 2025-2026 рр. виявили сотні госпіталізацій з ускладненнями після респіраторних захворювань. Наразі перевіряють обставини смертей військових 425-го штурмового полку "Скала", які, як повідомляли журналісти, померли від пневмонії.

Також ми розповідали, що адвокатка юридичної фірми "Марусяк і Партнери" Оксана Воробей у коментарі РБК-Україна пояснила як оскаржити висновок ВЛК, якщо ви з ним незгодні. Так, спершу слід звернутися до вищої ВЛК, якщо це не мало результатів, тоді варто йти до суду.