Головна Мобілізація Відстрочка для студентів після 30 років — юристи пояснили зміни

Відстрочка для студентів після 30 років — юристи пояснили зміни

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 12:20
Оновлено: 08:35
Відстрочка від мобілізації для студентів після 30 років — нові правила та зміни 2025 року
Військовослужбовець у закладі освіти. Фото: Миргородський ТЦК та СП

Питання відстрочки від мобілізації для студентів після 30 років знову обговорювали у законопроєкті №13634-1. Однак у частині, що стосується здобувачів освіти, жодних нових правил він не пропонував — умови залишалися такими самими, як і в документі №13634. Попри це, у проєкті все ж були запропоновані обмеження для деяких категорій студентів, які досі могли отримувати відстрочку.

Про це повідомила юристка Діана Тернова. 

У законопроєкті пропонували скасувати відстрочку для тих, хто навчається у закордонних університетах або наукових установах. Також під можливі зміни потрапляли студенти, які перевищили встановлений навчальним закладом термін виконання програми — тобто не завершили навчання вчасно, навіть якщо затримка була через академвідпустку чи інші причини.

Окремо планувалося забрати право на відстрочку в тих, хто вступив до професійних чи фахових передвищих навчальних закладів уже після 25 років, а також у тих, хто повторно здобуває освіту на тому самому рівні після відрахування.

У частині, що стосується викладачів і науковців, два законопроєкти відрізнялися між собою. Редакція №13634 вимагала науковий ступінь і від педагогів, і від науковців. У варіанті №13634-1 таку вимогу залишили лише для науковців, тоді як викладачам ступінь міг бути не потрібен.

Чи є якісь зміни щодо правил в оформленні відстрочки для студентів

Проте важливо, що законопроєкт №13634-1 був офіційно відкликаний 2 вересня 2025 року. Це означає, що на сьогодні жодних змін у правилах отримання студентської відстрочки немає. Усі чинні підстави для відстрочки залишаються такими, як і раніше.

Втім, юристка звертає увагу, що відкликання документа не гарантує, що схожі ініціативи не з’являться знову. У сфері мобілізаційного законодавства часто подають кілька майже однакових законопроєктів, змінюючи лише формулювання. Тому студентам і викладачам радять стежити за оновленнями на офіційних ресурсах. 

закон студенти мобілізація відстрочка юрист
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
