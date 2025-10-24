Відео
Головна Мобілізація Резерв із жінок — як ставиться до ініціативи військовий

Резерв із жінок — як ставиться до ініціативи військовий

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 04:30
Оновлено: 02:14
Створення резерву із жінок — що каже щодо ініціативи військовий експерт
Українська військовослужбовиця. Фото ілюстративне: УСІ Online

В умовах воєнного стану доцільно запровадити реєстр певних жіночих спеціальностей, які можуть стати у пригоді під час мобілізації. Зокрема, йдеться про медиків, медсестер, бухгалтерів і юристів.

Про це в інтерв'ю Telegraf заявив військовий експерт, голова ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

Формування жіночого резерву 

Військовий зазначив, що жінки мають менше ховатися за спиною в чоловіків. У багатьох країнах світу жінки служать в армії. Йдеться про Ізраїль, скандинавські держави, Австрія і навіть деякі арабські країни.

"Чи логічно заміщати жінками ті виробничі професії, де зараз чоловіки масово призиваються? Це треба обговорювати. Особисто моя дружина служить, і я б волів, щоб вона була поруч, а не за спиною", — зазначив Тимочко.

На його думку, військова служба — це не лише робота на фронті. Є багато професій, які не пов'язані з важкою фізичною працею. Жінки можуть працювати в інформаційній сфері, кіберпросторі, бухгалтерії, юриспруденції, журналістиці. 

"Коли піднімається питання обліку або призову жінок, одні популісти миттєво влаштовують шоу: "Я не дам призивати жінок!" Це порожні слова. Вони створюють паніку й відвертають увагу від змістовної розмови", — заявив Тимочко.

Також він додав, що ворог під час обстрілу міст не розрізняє людей за статтю, тому треба не піддаватися емоціям і маніпуляціям, а зважено й відповідально обговорювати тему.

Нагадаємо, у лавах ЗСУ наразі служать 68 тисяч жінок. Понад п'ять тисяч із них виконують бойові завдання на передовій.

Також ми повідомляли, що перелік вакансій для жінок у війську досить широкий. Можна обрати як цивільну, так і бойову спеціальність.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
