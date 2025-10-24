Видео
Україна
Видео

Резерв из женщин — как относится к инициативе военный

ru
Дата публикации 24 октября 2025 04:30
обновлено: 02:14
Создание резерва из женщин — что говорит об инициативе военный эксперт
Украинская военнослужащая. Фото иллюстративное: УСІ Online

В условиях военного положения целесообразно ввести реестр определенных женских специальностей, которые могут пригодиться во время мобилизации. В частности, речь идет о медиках, медсестрах, бухгалтерах и юристах.

Об этом в интервью Telegraf заявил военный эксперт, председатель совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Читайте также:

Формирование женского резерва

Военный отметил, что женщины должны меньше прятаться за спиной у мужчин. Во многих странах мира женщины служат в армии. Речь идет об Израиле, скандинавских государствах, Австрии и даже некоторых арабских странах.

"Логично ли замещать женщинами те производственные профессии, где сейчас мужчины массово призываются? Это надо обсуждать. Лично моя жена служит, и я бы предпочел, чтобы она была рядом, а не за спиной", — отметил Тимочко.

По его мнению, военная служба — это не только работа на фронте. Есть много профессий, которые не связаны с тяжелым физическим трудом. Женщины могут работать в информационной сфере, киберпространстве, бухгалтерии, юриспруденции, журналистике.

"Когда поднимается вопрос учета или призыва женщин, одни популисты мгновенно устраивают шоу: "Я не дам призывать женщин!" Это пустые слова. Они создают панику и отвлекают внимание от содержательного разговора", — заявил Тимочко.

Также он добавил, что враг во время обстрела городов не различает людей по полу, поэтому надо не поддаваться эмоциям и манипуляциям, а взвешенно и ответственно обсуждать тему.

Напомним, в рядах ВСУ сейчас служат 68 тысяч женщин. Более пяти тысяч из них выполняют боевые задачи на передовой.

Также мы сообщали, что перечень вакансий для женщин в армии достаточно широк. Можно выбрать как гражданскую, так и боевую специальность.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
