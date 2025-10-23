Відео
Україна
Віцеспікерка Верховної Ради сказала, скільки жінок служать в ЗСУ

Віцеспікерка Верховної Ради сказала, скільки жінок служать в ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 12:24
Оновлено: 12:23
Жінки на передовій — скільки військовослужбовиць служать у ЗСУ
Військовослужбовиця ЗСУ. Фото: 43 ОМБр

У Збройних силах України нині служать 68 тисяч жінок. З них понад 5000  виконують завдання безпосередньо на передовій.

Про це повідомила віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк під час виступу на Українському Жіночому Конгресі, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Жінки служать в ЗСУ, як на передовій, так і в тилу

За її словами, понад 11 тисяч українок мають офіцерські звання, ще близько 15 тисяч обіймають сержантські посади.

Кондратюк наголосила, що наразі понад дві тисячі курсанток проходять підготовку до військової служби, а у Національному університеті оборони України частка жінок перевищує 40%. Це, за її словами, свідчить про глибокі зміни у суспільстві та зростання ролі жінок у системі національної безпеки.

Під час виступу віцеспікерка підкреслила, що приклад українок, які служать у війську, є втіленням справжньої сміливості.

"Сміливість – це коли є страх, але ти йдеш через нього, долаєш його заради цінностей. І це про українських жінок. Звісно, перш за все, це про жінок військових. Мені не вистачає навіть слів, щоб описати цю сміливість. Сміливість військових, наших захисників і захисниць", — зазначила Кондратюк. 

Нагадаємо, в Україні немає примусової мобілізації жінок — вони можуть долучитися до війська виключно добровільно. Проте, деяким громадянкам треба згідно із законом ставати на обов'язковий військовий облік.

Також нещодавно Верховна Рада продовжила термін дії воєнного стану та мобілізації.

 

