Перепрошивка смартфона для Резерв+: як повернути заводські налаштування

Резерв+ у смартфоні. Фото: колаж Новини.LIVE

Державний застосунок "Резерв+" суттєво посилив протоколи кібербезпеки, заблокувавши доступ для смартфонів із правами адміністратора або так званими root-правами. Такі обмеження запроваджено для захисту персональних даних військовозобов'язаних від зламів, тож власникам модифікованих гаджетів доведеться змінювати системні налаштування або шукати альтернативні способи для генерації документів.

Про це йдеться у відповіді чат-бота "Резерв+" у месенджері Viber, передає Новини.LIVE.

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Чому Резерв+ блокує вхід деяким користувачам

Користувачі скаржаться на системні повідомлення про блокування доступу під час спроби авторизації. Як пояснюють у службі підтримки сервісу, це не програмний збій, а оновлення архітектури безпеки.

Застосунок отримав посилений захист персональних даних, у зв'язку з чим його роботу на мобільних пристроях з root-доступом було повністю заборонено. Наявність таких прав дозволяє втручатися в системні файли операційної системи, що створює критичні вразливості для викрадення чи підміни чутливої інформації військовозобов'язаних.

Тепер система автоматично розпізнає модифіковані гаджети та автоматично забороняє їм доступ до баз даних. Цей крок відповідає загальній державній тенденції до підвищення кіберзахисту, яку раніше вже успішно імплементували на порталі та в застосунку "Дія".

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Як відновити доступ до Резерв+

Якщо ваш смартфон потрапив під обмеження і "Резерв+" відмовляється працювати, проблему можна розв'язати кількома способами, залежно від ваших технічних навичок та потреб.

Найшвидше буде повністю видалити права суперкористувача. Це робиться через ті ж спеціалізовані утиліти, за допомогою яких вони були й отримані. Найпопулярніші застосунки для цього — це Magisk або SuperSU. У меню програми потрібно знайти та активувати функцію "повне видалення" Full Unroot.

Якщо телефон потрібен вам саме з root-правами для специфічних робочих чи особистих завдань, авторизуватися в електронному кабінеті доведеться з іншого, немодифікованого смартфона або планшета.

У деяких складних випадках, коли пристрій має ручну складноналаштовану прошивку і стандартне видалення прав адміністратора не допомагає, єдиним технічним рішенням залишається повна перепрошивка гаджета та його повернення до заводських налаштувань.

Чи можна ще якось згенерувати QR-код крім як через Резерв+

Отримати електронний військово-обліковий документ з актуальним QR-кодом можна взагалі без використання мобільного застосунку "Резерв+". Для цього достатньо авторизуватися на офіційному порталі "Дія" через веббраузер і замовити відповідний витяг з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг". Такий документ матиме ідентичну юридичну силу.

Новини.LIVE повідомляли, що після масштабного оновлнення авторизуватися в застосунку "Резерв+" тепер можна за допомогою "Дія.Підпису". Водночас розробники сервісу підвищили вимоги до надійності PIN-кодів та оновили роботу служби підтримки користувачів.

При зміні підстав для відстрочки через ЦНАП трапляються технічні збої в реєстрі "Оберіг", коли попередній статус скасовується ще до офіційного рішення комісії. Юристи наголошують, що якщо чинна відстрочка раптово зникла з бази, потрібно негайно подавати офіційну заяву до ТЦК для відновлення даних, інакше під час перевірки документів на вулиці відсутність запису загрожує мобілізацією або затриманням.