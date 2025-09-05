Відео
Головна Мобілізація "Резерв+" розширив функції — які штрафи можна сплатити онлайн

"Резерв+" розширив функції — які штрафи можна сплатити онлайн

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 04:40
Сплата штрафу онлайн - в Резерв+ оновили список доступних функцій
Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

У мобільному застосунку "Резерв+" розширили можливості. Відтепер є 9 порушень військового обліку, за які можна спалити штраф онлайн.

Про це сказано на офіційному сайті Міністерства оборони України

Читайте також:

Які штрафи можна сплатити через "Резерв"

За даними Міноборони, тепер у застосунку можна сплатити штраф, якщо людина:

  • не уточнила дані до 16 липня 2024 року;
  • не прибула за повісткою до ТЦК та СП;
  • не стала на військовий облік, коли виповнилося 25 років;
  • не стала на військовий облік за новою адресою;
  • не стала на військовий облік після прибуття з установи виконання покарань;
  • не стала на військовий облік за місцем перебування як ВПО;
  • не перебувала на військовому обліку за місцем проживання, роботи чи навчання;
  • не надала майно (будівлі, споруди, транспорт) під час мобілізації;
  • не пройшла або відмовилась від проходження ВЛК.

Як сплатити штраф

У Міноборони зазначили, що для того, щоб сплатити штраф онлайн, потрібно завантажити застосунок "Резерв+" у App Store або Google Play.

Далі необхідно авторизуватися і вже в розділі "Штрафи онлайн" подати заяву про визнання правопорушення.

Потім протягом трьох днів ТЦК розгляне заяву та надішле постанову. І лише після цього процесу громадянин може зможе протягом днів сплатити штраф у розмірі 8500 гривень — 50% від повної суми. На це дається 29 днів. У разі якщо цього не зробити, доведеться сплатити 17 тисяч гривень, а у разі несплати протягом ще 20 днів — сума становитиме вже 34 тисячі гривень.

"Після оплати червона стрічка з попередженням про порушення у застосунку зникає. Весь процес зазвичай триває близько 4 днів. Щоб побачити свій актуальний статус, після сплати штрафу оновіть військовий документ у "Резерв+", — йдеться у повідомленні.

Водночас у Міноборони попередили, що сплата штрафу не скасовує обов'язку виконувати правила військового обліку, тож повістки можуть надходили і далі. У разі, якщо повістки ігноруються регулярно — можуть настати й правові обмеження.

Причому важливо зауважити, що якщо мова йде про ігнорування бойової повістки, тоді може настати кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, чи зобов'язані громадяни України мати встановлений застосунок "Резерв+".

Також ми писали, що юрист Владислав Дерій назвав дві проблеми щодо зняття з розшуку ТЦК.

штраф штрафи мобілізація війна в Україні ухилянти резерв
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
