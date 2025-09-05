Оплата штрафа онлайн - в Резерв+ обновили список доступных функций

Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

В мобильном приложении "Резерв+" расширили возможности. Теперь есть 9 нарушений воинского учета, за которые можно сжечь штраф онлайн.

Об этом сказано на официальном сайте Министерства обороны Украины

Читайте также:

Какие штрафы можно оплатить через "Резерв"

По данным Минобороны, теперь в приложении можно оплатить штраф, если человек:

не уточнил данные до 16 июля 2024 года;

не прибыл по повестке в ТЦК и СП;

не стал на воинский учет, когда исполнилось 25 лет;

не стал на воинский учет по новому адресу;

не стала на воинский учет по прибытии из учреждения исполнения наказаний;

не стала на воинский учет по месту пребывания как ВПЛ;

не состояла на воинском учете по месту жительства, работы или учебы;

не предоставила имущество (здания, сооружения, транспорт) во время мобилизации;

не прошла или отказалась от прохождения ВВК.

Как оплатить штраф

В Минобороны отметили, что для того, чтобы оплатить штраф онлайн, нужно загрузить приложение "Резерв+" в App Store или Google Play.

Далее необходимо авторизоваться и уже в разделе "Штрафы онлайн" подать заявление о признании правонарушения.

Затем в течение трех дней ТЦК рассмотрит заявление и пришлет постановление. И только после этого процесса гражданин может сможет в течение дней оплатить штраф в размере 8500 гривен — 50% от полной суммы. На это дается 29 дней. В случае если этого не сделать, придется заплатить 17 тысяч гривен, а в случае неуплаты в течение еще 20 дней — сумма составит уже 34 тысячи гривен.

"После оплаты красная лента с предупреждением о нарушении в приложении исчезает. Весь процесс обычно длится около 4 дней. Чтобы увидеть свой актуальный статус, после уплаты штрафа обновите военный документ в "Резерв+", — говорится в сообщении.

В то же время в Минобороны предупредили, что уплата штрафа не отменяет обязанности выполнять правила воинского учета, поэтому повестки могут поступать и дальше. В случае, если повестки игнорируются регулярно - могут наступить и правовые ограничения.

Причем важно заметить, что если речь идет об игнорировании боевой повестки, тогда может наступить уголовная ответственность.

