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Головна Мобілізація Резніков закликав запровадити загальну мобілізацію жінок

Резніков закликав запровадити загальну мобілізацію жінок

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2026 08:50
Резніков закликав до загальної жіночої мобілізації
Олексій Резніков. Фото: aa.com.tr

Колишній міністр оборони Олексій Резніков вважає, що військовий обов'язок в Україні має стосуватися всіх громадян, зокрема жінок. На його думку, треба почати з інформаційної кампанії, а потім змінити законодавство та створити систему рекрутингу. Такий підхід міг би збільшити мобілізаційний ресурс країни вдвічі.

Про це з посиланням на інтерв'ю колишнього очільника оборонного відомства для "Радіо Свобода" передає Новини.LIVE.

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Приклад Ізраїлю

Резніков вважає, що Україні варто врахувати досвід країн, які мають схожі безпекові виклики. Серед них він назвав Ізраїль, де жінки проходять військову службу нарівні з чоловіками.

На думку ексміністра, Верховна Рада має внести зміни до законодавства, щоб обов'язок захищати країну стосувався всіх громадян України.

Водночас він зазначив, що жінкам необов'язково бути безпосередньо на передовій. За його словами, вони могли б обіймати посади в тилу, зокрема у сферах забезпечення, що дозволило б перевести частину чоловіків із тилових позицій ближче до фронту.

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Інформаційна кампанія

Резніков наголосив, що змінювати законодавство варто після роботи із суспільством. Він пропонує спочатку провести інформаційну кампанію, аби люди зрозуміли, що несуть відповідальність за захист України.

"Слово "мобілізація" — це вже примус. А я кажу про інше", — зазначив ексміністр.

За його словами, після такої кампанії можна було б змінювати законодавство та створювати систему рекрутингу для жінок. Крім того, Резніков нагадав, що під час його роботи на посаді міністра оборони затвердили стандарти жіночої військової форми та бронежилетів.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що військовослужбовець Сергій Гнезділов вважає мобілізацію жінок в Україні неминучою. Щоправда, за його словами, до війська призиватимуть не всіх. Винятком, зокрема, стануть матері та студентки.

Також Новини.LIVE писав, що заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін назвав жіночу мобілізацію маячнею. В Україні є достатня кількість чоловіків. Призов жінок призведе лише до нових труднощів.

Олексій Резніков військовий призов мобілізація війна в Україні жінки на війні військова служба
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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