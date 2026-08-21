Резников призвал к всеобщей женской мобилизации

Алексей Резников. Фото: aa.com.tr

Бывший министр обороны Алексей Резников считает, что военный долг в Украине должен касаться всех граждан, в том числе женщин. По его мнению, нужно начать с информационной кампании, а затем изменить законодательство и создать систему набора. Такой подход мог бы увеличить мобилизационный ресурс страны вдвое.

Об этом со ссылкой на интервью бывшего главы оборонного ведомства для "Радио Свобода" сообщает Новини.LIVE.

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Пример Израиля

Резников считает, что Украине стоит учесть опыт стран, сталкивающихся с аналогичными вызовами в сфере безопасности. Среди них он назвал Израиль, где женщины проходят военную службу наравне с мужчинами.

По мнению экс-министра, Верховная Рада должна внести изменения в законодательство, чтобы обязанность защищать страну распространялась на всех граждан Украины.

В то же время он отметил, что женщинам не обязательно находиться непосредственно на передовой. По его словам, они могли бы занимать должности в тылу, в частности в сферах обеспечения, что позволило бы перевести часть мужчин с тыловых позиций ближе к фронту.

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Информационная кампания

Резников подчеркнул, что менять законодательство следует после работы с обществом. Он предлагает сначала провести информационную кампанию, чтобы люди поняли, что несут ответственность за защиту Украины.

"Слово "мобилизация" — это уже принуждение. А я говорю о другом", — отметил экс-министр.

По его словам, после такой кампании можно было бы изменять законодательство и создавать систему рекрутинга для женщин. Кроме того, Резников напомнил, что во время его работы на посту министра обороны были утверждены стандарты женской военной формы и бронежилетов.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что военнослужащий Сергей Гнездилов считает мобилизацию женщин в Украине неизбежной. Правда, по его словам, в армию будут призывать не всех. Исключением, в частности, станут матери и студентки.

Также Новини.LIVEписал, что заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин назвал мобилизацию женщин бредом. В Украине достаточно мужчин. Призыв женщин приведет лишь к новым трудностям.