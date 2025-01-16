Виїзд за кордон родича загиблого - чи може брат загиблого воїна виїжджати з України

Перевірка документів на кордоні України. Фото: online.ua

Рідний брат загиблого військовослужбовця ЗСУ має право виїжджати за межі України під час війни. Для цього потрібно мати при собі документи — зокрема, військовий квиток та свідоцтво про смерть брата.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Виїзд можливий

До юристів звернулася громадянка, яка поцікавилася, чи має її чоловік, який втратив на війні рідного брата, право на відстрочку і виїзд за кордон під час дії воєнного стану.

"Так, чоловік має право виїхати за кордон", — запевнив адвокат Юрій Айвазян.

Документи на кордоні

Юрист пояснив, які документи треба взяти з собою на кордоні такому громадянину.

"Потрібно мати закордонний паспорт, військово-обліковий документ, документи, які підтверджують загибель брата й оформлену відстрочку в паперовому чи електронному вигляді", — підкреслив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що Верховна Рада кілька місяців тому затвердила відстрочку від мобілізації для неповнорідних братів загиблих військовослужбовців.

Також ми повідомляли про можливість звільнення із ЗСУ родичів загиблого військового.