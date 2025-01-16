Выезд за границу родственника погибшего - может ли брат погибшего воина выезжать из Украины

Проверка документов на границе Украины. Фото: online.ua

Родной брат погибшего военнослужащего ВСУ имеет право выезжать за пределы Украины во время войны. Для этого нужно иметь при себе документы — в частности, военный билет и свидетельство о смерти брата.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Выезд возможен

К юристам обратилась гражданка, которая поинтересовалась, имеет ли ее муж, потерявший на войне родного брата, право на отсрочку и выезд за границу во время действия военного положения.

"Да, мужчина имеет право выехать за границу", — заверил адвокат Юрий Айвазян.

Документы на границе

Юрист объяснил, какие документы надо взять с собой на границе такому гражданину.

"Нужно иметь загранпаспорт, военно-учетный документ, документы, которые подтверждают гибель брата и оформленную отсрочку в бумажном или электронном виде", — подчеркнул Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, что Верховная Рада несколько месяцев назад утвердила отсрочку от мобилизации для неполнородных братьев погибших военнослужащих.

Также мы сообщали о возможности увольнения из ВСУ родственников погибшего военного.