Выезд за границу родственника погибшего - может ли брат погибшего воина выезжать из Украины

Родной брат погиб на войне — возможен ли выезд за границу
Родной брат погибшего военнослужащего ВСУ имеет право выезжать за пределы Украины во время войны. Для этого нужно иметь при себе документы — в частности, военный билет и свидетельство о смерти брата.
Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Выезд возможен
К юристам обратилась гражданка, которая поинтересовалась, имеет ли ее муж, потерявший на войне родного брата, право на отсрочку и выезд за границу во время действия военного положения.
"Да, мужчина имеет право выехать за границу", — заверил адвокат Юрий Айвазян.
Документы на границе
Юрист объяснил, какие документы надо взять с собой на границе такому гражданину.
"Нужно иметь загранпаспорт, военно-учетный документ, документы, которые подтверждают гибель брата и оформленную отсрочку в бумажном или электронном виде", — подчеркнул Айвазян.
Напомним, мы ранее писали о том, что Верховная Рада несколько месяцев назад утвердила отсрочку от мобилизации для неполнородных братьев погибших военнослужащих.
Также мы сообщали о возможности увольнения из ВСУ родственников погибшего военного.
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