Максим Жорін розкритикував якість мобілізації в Україні

Максим Жорін. Фото: кадр з відео

Заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін висловився про виконання плану мобілізації. За його словами, з кожним роком рівень особового складу стає все гіршим.

Про це Максим Жорін повідомив у Telegram у неділю, 9 листопада.

Жорін зауважив, що хтось вирішує виконання планів мобілізації завдяки безхатькам, літніх чоловіків та хворих. Водночас нікому в армії від цього краще не стає.

За його словами, з кожним роком рівень особового складу стає гіршим і це залежить не лише від підготовки, а й від того, які категорії громадян потрапляють в армію.

Заступник командира Третього армійського корпусу каже, що спортзали та ресторани в містах не перевіряють, а забирають в підрозділи безхатьків.

"Також треба памʼятати, що ми ніколи не зможемо змагатись з РФ кількісно. Наш єдиний варіант — технологічна та підготовлена армія. Проте немає жодного сенсу у таких гаслах, якщо поповнювати військо людьми, які ані фізично, ані морально не зможуть дотягнути навіть до кінця навчального етапу", — зауважив Жорін.

Допис Жоріна. Фото: скриншот

Нагадаємо, Жорін висловився про новий антирекорд випадків СЗЧ. У жовтні з лав ЗСУ втекли понад 21 тисяча військовослужбовців.

Раніше Жорін заявив, що скандальні глави військкоматів, МСЕК та інших установ не повинні виходити на волю після злочинів.