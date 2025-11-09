Відео
Україна
Рівень особового складу ЗСУ стає гіршим — Жорін про причини

Рівень особового складу ЗСУ стає гіршим — Жорін про причини

Ua ru
Дата публікації: 9 листопада 2025 22:00
Оновлено: 22:00
Максим Жорін розкритикував якість мобілізації в Україні
Максим Жорін. Фото: кадр з відео

Заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін висловився про виконання плану мобілізації. За його словами, з кожним роком рівень особового складу стає все гіршим.

Про це Максим Жорін повідомив у Telegram у неділю, 9 листопада.

Мобілізація в Україні

Жорін зауважив, що хтось вирішує виконання планів мобілізації завдяки безхатькам, літніх чоловіків та хворих. Водночас нікому в армії від цього краще не стає. 

За його словами, з кожним роком рівень особового складу стає гіршим і це залежить не лише від підготовки, а й від того, які категорії громадян потрапляють в армію.

Заступник командира Третього армійського корпусу каже, що спортзали та ресторани в містах не перевіряють, а забирають в підрозділи безхатьків.

"Також треба памʼятати, що ми ніколи не зможемо змагатись з РФ кількісно. Наш єдиний варіант — технологічна та підготовлена армія. Проте немає жодного сенсу у таких гаслах, якщо поповнювати військо людьми, які ані фізично, ані морально не зможуть дотягнути навіть до кінця навчального етапу", — зауважив Жорін.

Допис Жоріна. Фото: скриншот

Нагадаємо, Жорін висловився про новий антирекорд випадків СЗЧ. У жовтні з лав ЗСУ втекли понад 21 тисяча військовослужбовців.

Раніше Жорін заявив, що скандальні глави військкоматів, МСЕК та інших установ не повинні виходити на волю після злочинів.

війна ЗСУ Україна мобілізація Максим Жорін
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
