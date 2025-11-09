Видео
Уровень личного состава ВСУ становится хуже — Жорин о причинах

Уровень личного состава ВСУ становится хуже — Жорин о причинах

Ua ru
Дата публикации 9 ноября 2025 22:00
обновлено: 22:00
Максим Жорин раскритиковал качество мобилизации в Украине
Максим Жорин. Фото: кадр из видео

Заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин высказался о выполнении плана мобилизации. По его словам, с каждым годом уровень личного состава становится все хуже.

Об этом Максим Жорин сообщил в Telegram в воскресенье, 9 ноября.

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине

Жорин отметил, что кто-то решает выполнение планов мобилизации благодаря бездомным, пожилым мужчинам и больным. В то же время никому в армии от этого лучше не становится.

По его словам, с каждым годом уровень личного состава становится хуже и это зависит не только от подготовки, но и от того, какие категории граждан попадают в армию.

Заместитель командира Третьего армейского корпуса говорит, что спортзалы и рестораны в городах не проверяют, а забирают в подразделения бездомных.

"Также надо помнить, что мы никогда не сможем соревноваться с РФ количественно. Наш единственный вариант — технологическая и подготовленная армия. Однако нет никакого смысла в таких лозунгах, если пополнять войско людьми, которые ни физически, ни морально не смогут дотянуть даже до конца учебного этапа", — отметил Жорин.

null
Пост Жорина. Фото: скриншот

Напомним, Жорин высказался о новом антирекорде случаев СОЧ. В октябре из рядов ВСУ сбежали более 21 тысячи военнослужащих.

Ранее Жорин заявил, что скандальные главы военкоматов, МСЭК и других учреждений не должны выходить на свободу после преступлений.

война ВСУ Украина мобилизация Максим Жорин
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
