Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Новий антирекорд СЗЧ — Жорін назвав головну проблему армії

Новий антирекорд СЗЧ — Жорін назвав головну проблему армії

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 13:59
Оновлено: 14:13
Антирекорд СЗЧ в Україні — Максим Жорін назвав головну причину
Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin

Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін висловився про новий антирекорд випадків самовільного залишення частини під час війни. Він назвав першу проблему, на яку варто звернути увагу.

Про це підполковник ЗСУ написав у своєму Telegram у п'ятницю, 7 листопада.

Реклама
Читайте також:

Жорін висловився про новий антирекорд СЗЧ

За словами військового та колишнього народного депутата Ігоря Луценка, у жовтні цього року з лав української армії дезертирували понад 21 тисячу військовослужбовців — це стало антирекордом для Збройних сил. Так, фактично кожні дві хвилини Сили оборони залишає один боєць.

Жорін назвав такі цифри "повною катастрофою" та зазначив, що необхідно серйозніше поставитися до ситуації. Зокрема, зрозуміти, чому в одних розділах показники СЗЧ критичні, а в інших — ця цифра неістотна.

"Підказую — найперша відповідь лежить в площині роботи з особовим складом. Підготовка, забезпечення, ставлення до людей та професіоналізм самих командирів. Це те, з чим цілком можливо працювати, і головне — критично необхідно. В іншому випадку у нас скоро кількість СЗЧ перевалить за показники поповнення. Додайте ще до цього велику мобілізацію в РФ, де явно таких проблем вони не матимуть", — сказав військовий.

Нагадаємо, військовий адвокат пояснив, як уникнути примусової мобілізації та знизити рівень СЗЧ.

А також ми повідомляли, що Міноборони почало роботу над запровадженням нових форматів контрактів для військовослужбовців.

армія війна в Україні СЗЧ Максим Жорін військова служба
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації