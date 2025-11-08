Антирекорд СЗЧ в Україні — Максим Жорін назвав головну причину

Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin

Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін висловився про новий антирекорд випадків самовільного залишення частини під час війни. Він назвав першу проблему, на яку варто звернути увагу.

Про це підполковник ЗСУ написав у своєму Telegram у п'ятницю, 7 листопада.

Жорін висловився про новий антирекорд СЗЧ

За словами військового та колишнього народного депутата Ігоря Луценка, у жовтні цього року з лав української армії дезертирували понад 21 тисячу військовослужбовців — це стало антирекордом для Збройних сил. Так, фактично кожні дві хвилини Сили оборони залишає один боєць.

Жорін назвав такі цифри "повною катастрофою" та зазначив, що необхідно серйозніше поставитися до ситуації. Зокрема, зрозуміти, чому в одних розділах показники СЗЧ критичні, а в інших — ця цифра неістотна.

"Підказую — найперша відповідь лежить в площині роботи з особовим складом. Підготовка, забезпечення, ставлення до людей та професіоналізм самих командирів. Це те, з чим цілком можливо працювати, і головне — критично необхідно. В іншому випадку у нас скоро кількість СЗЧ перевалить за показники поповнення. Додайте ще до цього велику мобілізацію в РФ, де явно таких проблем вони не матимуть", — сказав військовий.

