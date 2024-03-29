Разница между призывником и военнообязанным — кто из них подлежит мобилизации

Мужчины в военной форме. Фото: armyinform.com

В связи с всеобщей мобилизацией в Украине действует закон о военной службе. Согласно документу, выделяют разные категории граждан в зависимости от их воинского долга. Среди них, в частности, призывник и военнообязанный.

Какая разница между понятиями и кто из них подлежит мобилизации — рассказали в издании УНИАН.

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Какие существуют категории воинской обязаности

Как известно, категории воинской обязанности очерчены в Законе Украины "О воинской обязанности и военной службе". Согласно документу, существуют следующие:

допризывник — лицо, которое подлежит приписке к призывным участкам и должно становиться на учет в год достижения 17-летнего возраста;

призывник — лицо, уже приписанное к призывному участку. Возраст призывника составляет 18-27 лет;

военнослужащий — человек, проходящий военную службу;

военнообязанный — лицо, находящееся в запасе для комплектования ВСУ и других военных формирований на особый период и для выполнения работ по обеспечению обороны государства. Таких могут призвать на военную службу с 18 или 27 лет и до 60 лет;

резервист — лицо, которое проходит службу в резерве и привлекается для комплектации воинских частей в мирное и военное время.

Разница призывника и военнообязанного

Как уже говорилось ранее, призывниками считаются те люди, которые приписаны к военному участку. Их возраст, как правило, составляет от 18 до 27 лет. Считать таких военнообязанных можно только в том случае, если они имеют соответствующий статус, в связи с которым их могут мобилизовать. В остальном — пойти на военную службу они могут только по собственному желанию, то есть по контракту.

В свою очередь, военнообязанные — это лица в возрасте от 27 до 60 лет. Они признаны пригодными или ограниченно пригодными для военной службы, а также находятся в запасе для комплектования ВСУ и других военных формирований. Соответственно, таких лиц могут мобилизовать.

Напомним, ранее мы писали о том, работники каких профессий смогут получить отсрочку от мобилизации.

Добавим, что согласно новому законопроекту о мобилизации некоторые граждане могут потерять право на отсрочку от военного призыва. Речь идет о мужчинах, имеющих бронь из-за ухода за близким родственником с инвалидностью.