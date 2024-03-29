Бронювання від мобілізації — працівники яких професій зможуть отримати відстрочку

Вручення повістки держпрацівникам. Ілюстративне фото: Суспільне Луцьк

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки підтримав правку щодо надання бронювання для військовозобов'язаних. Депутати запропонували список професій, які зможуть отримати відстрочку згідно з новим законопроєктом про мобілізацію.

Про це повідомила член комітету, депутат від фракції "Європейська солідарність" Ірина Фріз у Facebook.

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"Комітет нацбезпеки, оборони і розвідки продовжив розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію. Зокрема розглянуто 710 правок, які стосуються змін до 25 статті щодо організації та порядку бронювання військовозобов'язаних, проходження базової військової служби та заходів впливу щодо громадян, які не виконують свої обов’язки", — вказала Фріз.

Відтак Комітет узгодив надання бронювання для наступних спеціальностей:

працівникам критично важливих підприємств;

в органах державної влади (категорії А; 50% — Б, В);

інших державних органах;

Національній поліції України;

Національному антикорупційному бюро України;

Державному бюро розслідувань, органах прокуратури;

Бюро економічної безпеки України;

Державній службі України з надзвичайних ситуацій;

Державній кримінально-виконавчій службі України;

Службі судової охорони;

в судах, установах системи, правосуддя та органах досудового розслідування;

патронатних службах органів державної влади, юрисдикція яких розповсюджується на всю територію України.

Скриншот допису Фріз

Нагадаємо, згідно з новим законопроєктом про мобілізацію деякі громадяни можуть втратити право на відстрочку від військового призову. Йдеться про чоловіків, які мають бронь через догляд за близьким родичем з інвалідністю.

Також ми писали, що законодавством передбачені категорії, які мають право на відстрочку або бронь. Зокрема це стосується працівників аграрної сфери. Новини.LIVE назвали список аграрних підприємств, які мають право бронювати своїх працівників.