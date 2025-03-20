Новий законопроєкт передбачає посилення відповідальності працівників ТЦК та ВЛК за порушення закону

Процес проходження ВЛК. Ілюстративне фото: УНІАН

Незабаром Верховна Рада розгляне в другому читанні законопроєкт, що передбачає посилення відповідальності працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) та військово-лікарських комісій (ВЛК). Ініціатори законопроєкту мотивують його необхідністю у зв'язку з випадками порушення прав людини під час проведення мобілізації.

Про це Каналу 24 заявив в коментарі нардеп Олександр Бакумов.

Читайте також:

Як закон приструнить ТЦК

За словами Бакумова, законопроєкт має на меті нагадати посадовцям ТЦК та ВЛК про їхню відповідальність перед українським народом. Депутат підкреслив неприпустимість застосування представниками ТЦК фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї щодо громадян. Він наголосив, що Збройні Сили України та інші військові формування не можуть бути використані для обмеження прав і свобод людини.

Нардеп наголосив, що в Україні діють Національна поліція та інші правоохоронні органи, які мають право застосовувати фізичну силу, спеціальні засоби чи зброю у випадках, передбачених законом.

Нагадаємо, 12 березня Верховна Рада підтримала законопроєкт №12442 у першому читанні. Цей документ передбачає введення кримінальної відповідальності для працівників ТЦК та ВЛК за порушення порядку проведення медичних оглядів, а також за порушення порядку призову громадян на військову службу.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які терміни вручення є чинним для повістки, яка надсилається поштою.

Додамо, ми повідомляли про те, хто у березні має прибути до ТЦК без повістки.