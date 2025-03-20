Новый законопроект предусматривает усиление ответственности работников ТЦК и ВВК за нарушение закона

Процесс прохождения ВЛК. Иллюстративное фото: УНИАН

Вскоре Верховная Рада рассмотрит во втором чтении законопроект, предусматривающий усиление ответственности работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) и военно-врачебных комиссий (ВВК). Инициаторы законопроекта мотивируют его необходимостью в связи со случаями нарушения прав человека во время проведения мобилизации.

Об этом Каналу 24 заявил в комментарии нардеп Александр Бакумов.

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По словам Бакумова, законопроект имеет целью напомнить должностным лицам ТЦК и ВВК об их ответственности перед украинским народом. Депутат подчеркнул недопустимость применения представителями ТЦК физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия в отношении граждан. Он подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования не могут быть использованы для ограничения прав и свобод человека.

Нардеп подчеркнул, что в Украине действуют Национальная полиция и другие правоохранительные органы, которые имеют право применять физическую силу, специальные средства или оружие в случаях, предусмотренных законом.

Напомним, 12 марта Верховная Рада поддержала законопроект №12442 в первом чтении. Этот документ предусматривает введение уголовной ответственности для работников ТЦК и ВВК за нарушение порядка проведения медицинских осмотров, а также за нарушение порядка призыва граждан на военную службу.

Напомним, мы ранее писали о том, какие сроки вручения действуют для повестки, которая направляется по почте.

Добавим, мы сообщали о том, кто в марте должен прибыть в ТЦК без повестки.