Нові правила роботи МСЕК — дистанційні засідання та нові права пацієнтів

Медичний огляд. Фото архівне: УНІАН

Президент України Володимир Зеленський 18 листопада підписав законопроєкт №11225 щодо вдосконалення процедур проведення медико-соціальної експертизи (МСЕК). Підписаний законопроєкт має на меті зробити систему більш прозорою, ефективною та зручною для людей з інвалідністю.

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Онлайн-участь у засіданнях МСЕК. Тепер пацієнти матимуть можливість брати участь у засіданнях комісій дистанційно, через інтернет. Це дозволить суттєво зменшити витрати часу і коштів, особливо для людей, які живуть у віддалених населених пунктах або мають обмежену мобільність.

Новий порядок встановлення інвалідності. Замість обов’язкової особистої присутності пацієнта документи для експертизи можна буде розглядати заочно. Це забезпечить більш комфортні умови для пацієнтів, які фізично не можуть бути присутніми на засіданні.

Інтеграція з електронною системою охорони здоров’я (ЕСОЗ)

Результати засідань МСЕК будуть вноситися до електронної системи охорони здоров’я.

Це своєю чергою:

спрощує доступ лікарів до необхідних даних;

пришвидшує ухвалення рішень;

забезпечує прозорість процесу.

Участь адвокатів та уповноважених представників. На засіданнях МСЕК тепер можуть бути присутні адвокати або інші представники інтересів людей з інвалідністю. Це дозволить краще захищати права пацієнтів та забезпечить справедливий розгляд їхніх справ.

Присутність особистих лікарів. Пацієнти отримають право запрошувати своїх лікарів на засідання МСЕК. Це дозволить членам комісії отримати додаткові професійні консультації та більш повну інформацію про стан здоров’я пацієнта.

Можливість відео- та аудіофіксації засідань. Люди з інвалідністю, їхні адвокати чи представники зможуть самостійно фіксувати процес засідань за допомогою відео- та аудіозаписів, а також фотографувати документи. Це сприятиме прозорості роботи комісії та надасть додаткові докази у разі потреби.

Встановлення максимальних термінів для ухвалення рішень. Кабінет Міністрів має встановити чіткі строки для проведення засідань МСЕК та ухвалення рішень. Це допоможе уникнути затримок у процедурі визначення інвалідності.

Спрощення процедури оскарження рішень МСЕК. Люди з інвалідністю, їхні адвокати чи представники зможуть ініціювати оскарження рішень комісії, спрощуючи доступ до цієї процедури.

Чіткі підстави для дистанційних або виїзних засідань. Кабмін має визначити, за яких умов засідання МСЕК проводяться дистанційно або на виїзді. Також передбачено можливість заочного ухвалення рішень.

Контроль за роботою членів МСЕК. Встановлюється вичерпний перелік порушень, за які члени МСЕК можуть тимчасово втратити право брати участь у роботі комісії. Це гарантує відповідальність і дисципліну під час виконання обов’язків.

Розділення комісій на рівні. Закон передбачає організацію та розділення МСЕК на комісії першого, другого та інших рівнів, що дозволить чіткіше розподіляти їхні функції та зону відповідальності.

Що це означає для людей з інвалідністю

Менше бюрократичних перешкод та витрат часу.

Прозорість і контроль у роботі МСЕК.

Можливість дистанційної участі в засіданнях.

Захист інтересів пацієнтів через участь адвокатів і доступ до оскарження рішень.

Чіткі терміни ухвалення рішень без затримок.

Нагадаємо, адвокат пояснив Новини.LIVE, як будуть оформлювати інвалідність, зважаючи на ліквідацію МСЕК.

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