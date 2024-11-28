Новые правила работы МСЭК — дистанционные заседания и новые права пациентов

Медицинский осмотр. Фото: УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский 18 ноября подписал законопроект №11225 по усовершенствованию процедур проведения медико-социальной экспертизы (МСЭК). Подписанный законопроект имеет целью сделать систему более прозрачной, эффективной и удобной для людей с инвалидностью.

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Ключевые нововведения закона о работе МСЭК

Онлайн-участие в заседаниях МСЭК. Теперь пациенты будут иметь возможность участвовать в заседаниях комиссий дистанционно через интернет. Это позволит существенно снизить затраты времени и средств, особенно для людей, живущих в отдаленных населенных пунктах или имеющих ограниченную мобильность.

Новый порядок установления инвалидности. Вместо обязательного личного присутствия пациента документы для экспертизы можно рассматривать заочно. Это обеспечит более комфортные условия для пациентов, физически не присутствующих на заседании.

Интеграция с электронной системой здравоохранения (ЕСОЗ)

Результаты заседаний МСЭК будут вноситься в электронную систему здравоохранения.

Это в свою очередь:

упрощает доступ врачей к необходимым данным;

ускоряет принятие решений;

обеспечивает прозрачность процесса.

Участие адвокатов и уполномоченных представителей. На заседаниях МСЭК теперь могут присутствовать адвокаты или другие интересы людей с инвалидностью. Это позволит лучше защищать права пациентов и обеспечить справедливое рассмотрение их дел.

Присутствие личных врачей. Пациенты получат право приглашать своих врачей на заседание МСЭК. Это позволит членам комиссии получить дополнительные профессиональные консультации и более полную информацию о состоянии здоровья пациента.

Возможность видео- и аудиофиксации заседаний. Люди с инвалидностью, их адвокаты или представители смогут самостоятельно фиксировать процесс заседаний с помощью видео- и аудиозаписей, а также фотографировать документы. Это будет способствовать прозрачности работы комиссии и предоставит дополнительные доказательства в случае необходимости.

Установление максимальных сроков принятия решений. Кабинет Министров должен установить четкие сроки для проведения заседаний МСЭК и принятия решений. Это поможет избежать задержек в процедуре определения инвалидности.

Упрощение процедуры обжалования решений МСЭК. Люди с инвалидностью, их адвокаты или представители смогут инициировать обжалование решений комиссии, упрощая доступ к этой процедуре.

Четкие основания для дистанционных или выездных заседаний. Кабмин должен определить, при каких условиях заседания МСЭК проводятся дистанционно или на выезде. Также предусмотрена возможность заочного принятия решений.

Контроль за работой членов МСЭК. Устанавливается исчерпывающий список нарушений, за которые члены МСЭК могут временно лишиться права участвовать в работе комиссии. Это гарантирует ответственность и дисциплину при исполнении обязанностей.

Разделение комиссий на уровне. Закон предусматривает организацию и разделение МСЭК на комиссии первого, второго и других уровней, что позволит более четко распределять их функции и зону ответственности.

Что это значит для людей с инвалидностью

Меньше бюрократических помех и затрат времени.

Прозрачность и контроль в работе МСЭК.

Возможность дистанционного участия в заседаниях.

Защита интересов пациентов через участие адвокатов и доступ к обжалованию решений.

Четкие сроки принятия решений без задержек.

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