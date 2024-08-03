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Родич з інвалідністю за кордоном — чи можна отримати відстрочку

3 серпня 2024 12:43
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Відстрочка для догляду за родичем з інвалідністю - проблема із емігрантом
Пенсіонерка з інвалідністю. Фото: Facebook "Ощадбанк"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військовослужбовець має право на відстрочку від мобілізації для догляду за батьками з інвалідністю. Але відстрочку можливо оформити тільки тоді, коли людина з інвалідністю перебуває на території України.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Під час дії воєнного стану та продовження загальної мобілізації частина військовозобов’язаних громадян має право на відстрочку від призову.

Так, можуть розраховувати на відстрочку громадяни, які мають батьків-інвалідів, що потребують постійного догляду, за умови відсутності інших близьких родичів.

Чи можна оформити відстрочку, якщо батьки за кордоном

Але у цій ситуації є один важливий нюанс — близькі родичі (батьки) з інвалідністю мають перебувати на території України.

Владислав Дерій нагадав, що для оформлення такої відстрочки комісія в управлінні соцзахисту місцевої ради має провести обстеження житлових умов.

"Якщо Ваша мама за кордоном — комісія не видасть Акт або документи про компенсацію, отже Ви 100 % отримаєте відмову у відстрочці", — підкреслив юрист.

Нагадаємо, що під час воєнного стану відстрочка від мобілізації може бути надана військовозобов’язаному, у якого хворіють батьки. Але для цього потрібно отримати висновок ЛКК форми 080-4, який засвідчить потребу хворих батьків у постійному догляді.

Додамо, юристи зазначили, що відстрочку від мобілізації можуть отримати військовозобов'язані, які постійно доглядають за батьком або матір'ю з першою групою інвалідності. Але якщо в родині є інші — невійськовозобов'язані особи — які також повинні опікуватися батьками, відстрочку не дають. 

інвалідність відстрочка особа з інвалідністю еміграція

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