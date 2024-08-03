Отсрочка по уходу за родственником с инвалидностью – проблема с эмигрантом

Пенсионерка с инвалидностью. Фото: Facebook "Ощадбанк"

Военнослужащий имеет право на отсрочку от мобилизации по уходу за родителями с инвалидностью. Но отсрочку можно оформить только тогда, когда человек с инвалидностью находится на территории Украины.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Отсрочка по уходу за родителями-инвалидами

Во время действия военного положения и продолжения всеобщей мобилизации часть военнообязанных граждан имеет право отсрочку от призыва.

Так, могут рассчитывать на отсрочку граждане, имеющие родителей-инвалидов, нуждающихся в постоянном уходе, при отсутствии других близких родственников.

Можно ли оформить отсрочку, если родители за границей

Но в этой ситуации есть один важный нюанс — близкие родственники с инвалидностью должны находиться на территории Украины.

Владислав Дерий напомнил, что для оформления такой отсрочки комиссия по управлению соцзащиты местного совета должна провести обследование жилищных условий.

"Если Ваша мама за границей — комиссия не выдаст Акт или документы о компенсации, значит Вы 100% получите отказ в отсрочке", — подчеркнул юрист.

Напомним, что во время военного положения отсрочка от мобилизации может быть предоставлена военнообязанному, у которого болеют родители. Но для этого нужно получить вывод ЛКК формы 080-4, который свидетельствует о необходимости больных родителей в постоянном уходе.

Добавим, юристы отметили, что отсрочку от мобилизации могут получить военнообязанные, которые постоянно ухаживают за отцом или матерью с первой группой инвалидности. Но если в семье есть другие — невоеннообязанные лица — которые также должны заботиться о родителях, отсрочку не дают.