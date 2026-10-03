Родичі живуть в Росії - чи вплине це на службу у ЗСУ

Український військовослужбовець. Фото: 92 ОМБр

Воїни Сил оборони України, родичі яких знаходяться на території Росії, не мають проблем чи якихось заборон на військову службу. Цей момент має значення лише у тих випадках, якщо людина займає або планує займати посаду, яка передбачає допуск до державної таємниці.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Сумський ОТЦК.

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Що повинен знати військовий, якщо його родичі в Росії

У Сумському ОТЦК пояснили, що сам факт наявності родичів на території Росії не означає автоматичної заборони на військову службу. Такі родинні зв'язки можуть мати значення під час перевірок та оформлення допуску до державної таємниці.

Зокрема особливої уваги це питання набуває тоді, коли військовослужбовець займає або планує зайняти посаду, яка передбачає доступ до секретної інформації.

"Допуск до державної таємниці — це окрема процедура, під час якої перевіряються визначені законом обставини. Тому наявність родичів за кордоном сама по собі не дорівнює відмові в допуску. Значення мають конкретні обставини та результати перевірки. Водночас військовослужбовець має дотримуватися вимог щодо збереження державної таємниці та службової інформації. Статут внутрішньої служби ЗСУ прямо зобов’язує військовослужбовців суворо її зберігати", — йдеться у повідомленні.

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У ТЦК зазначили, що саме по собі спілкування з родичами не означає порушення, однак військовому треба чітко розділяти родинне спілкування та передачу службової інформації.

Тобто, навіть близьким людям не можна розповідати про місце розташування підрозділу, маршрути переміщення, завдання, чисельність особового складу, озброєння, результати бойової роботи та іншу інформацію, яка може бути використана проти Сил оборони.

У разі, якщо під час спілкування родичі починають розпитувати про службу, місце перебування, побратимів чи майбутні переміщення, до таких запитань необхідно ставитися максимально обережно.

"Чи можуть через родичів впливати на військового? Це вже питання не самого факту спорідненості, а конкретної поведінки та обставин. Наприклад, якщо через родича намагаються отримати службову інформацію, чинять психологічний тиск або схиляють військового до передачі відомостей, ситуація може мати зовсім іншу правову оцінку. Тому принцип простий: родичі за кордоном — не порушення, але службова інформація має залишатися службовою", — пояснили у ТЦК.

Також варто зазначити, що якщо через родичів військовому все ж відмовили у допуску, то тут вже важливо встановити конкретну причину рішення.

Водночас, якщо допуск до державної таємниці скасовано, то згідно законодавству військовий може бути призначений на ту посаду, яка не потребує відповідного допуску.

У випадках, коли військового неможливо призначити на якусь посаду без допуску, тоді питання подальшого проходження служби може вирішуватися вже відповідно до законодавства про військову службу.

Найголовніше, що військовий має пам'ятати три ключові речі:

родинні зв'язки не дають права розголошувати службову інформацію;

під час оформлення допуску до держтаємниці значення мають результати передбачених законом перевірок;

якщо ж виникли питання щодо допуску або конкретної посади, тоді треба з'ясувати юридичну причину такого рішення, а не робити висновок лише через факт проживання родича в Росії.

"У військовій службі важливий не паспорт чи місце проживання родича, а дотримання військовослужбовцем установлених правил, обмежень та вимог безпеки", — резюмували у Сумському ОТЦК.

Пост Сумського ОТЦК. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, у Верховній Раді пропонують один день українських воїнів у полоні зараховувати як три дні проходження служби під час визначення права на пенсії та її розміру. Однак ці нововведення можуть стосуватися лише тих осіб, факт як перебування яких у полоні офіційно встановлений відповідно до законодавства.

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