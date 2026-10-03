Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Родственники военного в России: в ТЦК ответили, повлияет ли это на службу

Родственники военного в России: в ТЦК ответили, повлияет ли это на службу

Ua ru
3 октября 2026 04:30
Родственники живут в России — повлияет ли это на службу в ВСУ?
Украинский военнослужащий. Фото: 92-я ОМБр

Военнослужащие Сил обороны Украины, родственники которых находятся на территории России, не сталкиваются с проблемами или какими-либо ограничениями при прохождении военной службы. Этот момент имеет значение лишь в тех случаях, если человек занимает или планирует занимать должность, предполагающую доступ к государственной тайне.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Сумской ОТЦК.

Реклама

Что должен знать военнослужащий, если его родственники находятся в России

В Сумском ОТЦК пояснили, что сам факт наличия родственников на территории России не означает автоматического запрета на военную службу. Такие родственные связи могут иметь значение при проверках и оформлении допуска к государственной тайне.

В частности, этот вопрос приобретает особое значение, когда военнослужащий занимает или планирует занять должность, предполагающую доступ к секретной информации.

"Допуск к государственной тайне — это отдельная процедура, в ходе которой проверяются определенные законом обстоятельства. Поэтому наличие родственников за рубежом само по себе не означает отказа в допуске. Значение имеют конкретные обстоятельства и результаты проверки. В то же время военнослужащий должен соблюдать требования по сохранению государственной тайны и служебной информации. Устав внутренней службы ВСУ прямо обязывает военнослужащих строго ее хранить", — говорится в сообщении.

Читайте также:

В ТЦК отметили, что само по себе общение с родственниками не означает нарушение, однако военному необходимо четко разделять семейное общение и передачу служебной информации.

То есть даже близким людям нельзя рассказывать о месте дислокации подразделения, маршрутах перемещения, задачах, численности личного состава, вооружении, результатах боевой деятельности и другой информации, которая может быть использована против Сил обороны.

В случае, если во время общения родственники начинают расспрашивать о службе, месте пребывания, сослуживцах или предстоящих перемещениях, к таким вопросам необходимо относиться максимально осторожно.

"Могут ли через родственников оказывать влияние на военнослужащего? Это уже вопрос не самого факта родства, а конкретного поведения и обстоятельств. Например, если через родственника пытаются получить служебную информацию, оказывают психологическое давление или склоняют военнослужащего к передаче сведений, ситуация может иметь совершенно иную правовую оценку. Поэтому принцип прост: родственники за границей — не нарушение, но служебная информация должна оставаться служебной", — пояснили в ТЦК.

Также стоит отметить, что если из-за родственников военному все же отказали в допуске, то здесь уже важно установить конкретную причину решения.

В то же время, если допуск к государственной тайне отменен, то согласно законодательству военнослужащий может быть назначен на ту должность, которая не требует соответствующего допуска.

В случаях, когда военнослужащего невозможно назначить на какую-либо должность без допуска, тогда вопрос дальнейшего прохождения службы может решаться уже в соответствии с законодательством о военной службе.

Самое главное, что военнослужащий должен помнить три ключевых момента:

  • родственные связи не дают права разглашать служебную информацию;
  • при оформлении допуска к государственной тайне значение имеют результаты предусмотренных законом проверок;
  • если же возникли вопросы относительно допуска или конкретной должности, тогда нужно выяснить юридическую причину такого решения, а не делать вывод только на основании факта проживания родственника в России.

"В военной службе важен не паспорт или место жительства родственника, а соблюдение военнослужащим установленных правил, ограничений и требований безопасности", — резюмировали в Сумском ОТЦК.

Родичі в Росії - чи вплине це на службу
Пост Сумского ОТЦК. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, в Верховной Раде предлагают один день пребывания украинских воинов в плену засчитывать как три дня прохождения службы при определении права на пенсию и ее размера. Однако эти нововведения могут касаться только тех лиц, факт пребывания которых в плену официально установлен в соответствии с законодательством.

Также мы писали, ввели ли с 1 октября в Украине женскую мобилизацию или же она осталась добровольной.

ВСУ армия военные Россия военная служба
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации