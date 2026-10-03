Родственники живут в России — повлияет ли это на службу в ВСУ?

Украинский военнослужащий. Фото: 92-я ОМБр

Военнослужащие Сил обороны Украины, родственники которых находятся на территории России, не сталкиваются с проблемами или какими-либо ограничениями при прохождении военной службы. Этот момент имеет значение лишь в тех случаях, если человек занимает или планирует занимать должность, предполагающую доступ к государственной тайне.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Сумской ОТЦК.

Реклама

Что должен знать военнослужащий, если его родственники находятся в России

В Сумском ОТЦК пояснили, что сам факт наличия родственников на территории России не означает автоматического запрета на военную службу. Такие родственные связи могут иметь значение при проверках и оформлении допуска к государственной тайне.

В частности, этот вопрос приобретает особое значение, когда военнослужащий занимает или планирует занять должность, предполагающую доступ к секретной информации.

"Допуск к государственной тайне — это отдельная процедура, в ходе которой проверяются определенные законом обстоятельства. Поэтому наличие родственников за рубежом само по себе не означает отказа в допуске. Значение имеют конкретные обстоятельства и результаты проверки. В то же время военнослужащий должен соблюдать требования по сохранению государственной тайны и служебной информации. Устав внутренней службы ВСУ прямо обязывает военнослужащих строго ее хранить", — говорится в сообщении.

Читайте также:

В ТЦК отметили, что само по себе общение с родственниками не означает нарушение, однако военному необходимо четко разделять семейное общение и передачу служебной информации.

То есть даже близким людям нельзя рассказывать о месте дислокации подразделения, маршрутах перемещения, задачах, численности личного состава, вооружении, результатах боевой деятельности и другой информации, которая может быть использована против Сил обороны.

В случае, если во время общения родственники начинают расспрашивать о службе, месте пребывания, сослуживцах или предстоящих перемещениях, к таким вопросам необходимо относиться максимально осторожно.

"Могут ли через родственников оказывать влияние на военнослужащего? Это уже вопрос не самого факта родства, а конкретного поведения и обстоятельств. Например, если через родственника пытаются получить служебную информацию, оказывают психологическое давление или склоняют военнослужащего к передаче сведений, ситуация может иметь совершенно иную правовую оценку. Поэтому принцип прост: родственники за границей — не нарушение, но служебная информация должна оставаться служебной", — пояснили в ТЦК.

Также стоит отметить, что если из-за родственников военному все же отказали в допуске, то здесь уже важно установить конкретную причину решения.

В то же время, если допуск к государственной тайне отменен, то согласно законодательству военнослужащий может быть назначен на ту должность, которая не требует соответствующего допуска.

В случаях, когда военнослужащего невозможно назначить на какую-либо должность без допуска, тогда вопрос дальнейшего прохождения службы может решаться уже в соответствии с законодательством о военной службе.

Самое главное, что военнослужащий должен помнить три ключевых момента:

родственные связи не дают права разглашать служебную информацию;

при оформлении допуска к государственной тайне значение имеют результаты предусмотренных законом проверок;

если же возникли вопросы относительно допуска или конкретной должности, тогда нужно выяснить юридическую причину такого решения, а не делать вывод только на основании факта проживания родственника в России.

"В военной службе важен не паспорт или место жительства родственника, а соблюдение военнослужащим установленных правил, ограничений и требований безопасности", — резюмировали в Сумском ОТЦК.

Пост Сумского ОТЦК. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, в Верховной Раде предлагают один день пребывания украинских воинов в плену засчитывать как три дня прохождения службы при определении права на пенсию и ее размера. Однако эти нововведения могут касаться только тех лиц, факт пребывания которых в плену официально установлен в соответствии с законодательством.

Также мы писали, ввели ли с 1 октября в Украине женскую мобилизацию или же она осталась добровольной.