Відстрочка родичам загиблих - загиблі під час АТО - оформлення відстрочки, причини

Похорон загиблих військових. Фото: Facebook Павла Ткачука

Відстрочка для родичів загиблих під час захисту територіальної цілісності та незалежності України стосується не тільки нинішньої повномасштабної війни. Таке ж право мають близькі родичі тих, хто загинув під час АТО — причому це стосується як загиблих військовослужбовців та силовиків, так і працівників організацій та установ, які теж мали відношення до антитерористичної операції.

Про це на порталі b2bconsult написала юристка Неля Романенко.

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Відстрочка для родичів загиблих АТО

В процесі загальної мобілізації частина військовозобов’язаних громадян має право на відстрочку від призову.

Це стосується, зокрема, близьких родичів тих громадян, які загинули під час російсько-української війни.

Не тільки для військових, а і для працівників підприємств та установ

Чинне законодавство зазначає, що не підлягають мобілізації жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або повнорідний брат чи сестра) загинули під час проведення АТО, антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей, яка тривала з 14 квітня 2014-го до 30 квітня 2018 року.

Причому йдеться не тільки про військовослужбовців чи представників силових структура, і про працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули або пропали безвісти під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення.