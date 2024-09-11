Відстрочка для студентів - студенти магістратури, відстрочка - мобілізація магістрів

Відстрочка для студента магістратури — коли його можуть мобілізувати
Студенти магістратури мають право на відстрочку від мобілізації. Але якщо такий студент вступив до магістратури з дипломом спеціаліста, оформивши відстрочку до набуття чинності новим законом, то продовжити відстрочку, коли вона завершиться, він уже не зможе.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Продовження відстрочки можливе не для усіх
Студенти, які отримавши раніше диплом спеціаліста і навчаючись нині на магістра, можуть мати відстрочку від мобілізації. Але коли вона закінчиться, продовжити її такі студенти уже не зможуть.
"Після закінчення строку дії відстрочки Вам необхідно продовжити останню", — підкреслив адвокат Юрій Айвазян.
Але, додав він, у цій ситуації у студента можуть виникнути проблеми.
Коли магістр може втратити відстрочку
"Проте, у довідці з ЄДЕБО буде зазначено, що Ви порушуєте послідовність освіти", — зазначив юрист, нагадавши, що спеціаліст та магістр визнані рівноцінними освітніми рівнями, тому тут справді є порушення принципу послідовності.
Тому, наголосив Айвазян, ТЦК відмовить такому студенту у наданні відстрочки, а, значить, його зможуть мобілізувати.
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