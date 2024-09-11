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Відстрочка для студента магістратури — коли його можуть мобілізувати

11 вересня 2024 05:07
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Відстрочка для студентів - студенти магістратури, відстрочка - мобілізація магістрів
Студенти магістратури. Фото: "Україна.інфо"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Студенти магістратури мають право на відстрочку від мобілізації. Але якщо такий студент вступив до магістратури з дипломом спеціаліста, оформивши відстрочку до набуття чинності новим законом, то продовжити відстрочку, коли вона завершиться, він уже не зможе.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Студенти, які отримавши раніше диплом спеціаліста і навчаючись нині на магістра, можуть мати відстрочку від мобілізації. Але коли вона закінчиться, продовжити її такі студенти уже не зможуть.

"Після закінчення строку дії відстрочки Вам необхідно продовжити останню", — підкреслив адвокат Юрій Айвазян.

Але, додав він, у цій ситуації у студента можуть виникнути проблеми.

Коли магістр може втратити відстрочку

"Проте, у довідці з ЄДЕБО буде зазначено, що Ви порушуєте послідовність освіти", — зазначив юрист, нагадавши, що спеціаліст та магістр визнані рівноцінними освітніми рівнями, тому тут справді є порушення принципу послідовності.

Тому, наголосив Айвазян, ТЦК відмовить такому студенту у наданні відстрочки, а, значить, його зможуть мобілізувати.

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