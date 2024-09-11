Отсрочка родственникам погибших – погибшие во время АТО – оформление отсрочки, причины

Похороны погибших военных. Фото: Facebook Павла Ткачука

Отсрочка для родственников погибших при защите территориальной целостности и независимости Украины касается не только нынешней полномасштабной войны. Такое же право имеют близкие родственники погибших во время АТО — причем это касается как погибших военнослужащих и силовиков, так и работников организаций и учреждений, которые тоже имели отношение к антитеррористической операции.

Об этом на портале b2bconsult написала юрист Неля Романенко.

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Отсрочка для родственников погибших АТО

В процессе всеобщей мобилизации часть военнообязанных граждан имеет право на отсрочку от призыва.

Это касается, в частности, близких родственников граждан, погибших во время российско-украинской войны.

Не только для военных, но и для работников предприятий и учреждений

Действующее законодательство отмечает, что не подлежат мобилизации женщины и мужчины, чьи близкие родственники (супруг, жена, сын, дочь, отец, мать или полнородный брат или сестра) погибли во время проведения АТО, продолжавшейся антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей с 14 апреля 2014-го по 30 апреля 2018 года.

Причем речь идет не только о военнослужащих или представителях силовых структур, но и о работниках предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались к обеспечению проведения антитеррористической операции и погибли или пропали без вести при обеспечении проведения антитеррористической операции непосредственно в районах и в период ее проведения.