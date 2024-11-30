Розірвання контракту із ЗСУ — за яких підстав це можливо

Військові навчання. Фото: УНІАН

Громадяни України, які уклали контракт зі Збройними силами України мають право на його дострокове розірвання у передбачених законом випадках. Зокрема, це можливо навіть на час дії особливого періоду.

Про це йдеться у Законі України "Про військовий обов'язок і військову службу".

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Що таке особливий період

Особливий період — це період, який настає з моменту прийняття рішення про мобілізацію (за винятком цільової) або доведення його до виконавців у разі прихованої мобілізації, або з моменту запровадження воєнного стану на території України чи в окремих її регіонах. Він охоплює час мобілізації, воєнний час і частково період відновлення після завершення бойових дій. Визначення цього терміну закріплене у ст. 1 Закону України "Про оборону України".

Водночас особливий період також означає час, коли функціонують національна економіка, органи державної влади, місцевого самоврядування, Збройні Сили України, інші військові формування, сили цивільного захисту, підприємства, установи й організації.

Це період, у який громадяни виконують свій конституційний обов’язок із захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України. Його тривалість і умови визначені в ст. 1 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

У яких випадках військові можуть розірвати контракт із ЗСУ

Контракт припиняється (розривається), а військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, звільняються з військової служби на підставах під час дії особливого періоду (крім періодів проведення мобілізації та дії воєнного стану):

через закінчення терміну контракту;

за станом здоров’я — на підставі висновку (постанови) ВЛК про непридатність до військової служби, окрім випадків, визначених положеннями про проходження громадянами України військової служби;

у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів — у разі неможливості їх використання на службі;

через сімейні обставини або інші поважні причини;

через службову невідповідність;

у зв’язку з призначенням покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбавлення права обіймати певні посади;

у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем;

у зв’язку з набранням законної сили судовим рішенням, яким військовослужбовця притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення та накладено стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

у зв’язку з неможливістю призначення на іншу посаду у разі прямого підпорядкування близькій особі;

у зв’язку із застосуванням заборони, передбаченої частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади";

у зв’язку з встановленням невідповідності військовослужбовця вимогам проходження військової служби;

які уклали контракт на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію та вислужили не менше 24 місяців військової служби за контрактом, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу під час особливого періоду (пункт другий частини 5 статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу").

Як швидко відбувається звільнення з контрактної служби

Військовослужбовці, які отримали право на звільнення та висловили бажання припинити службу, можуть бути звільнені протягом трьох місяців після завершення виконання завдань, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки та оборони України. Це стосується завдань у районах, де здійснюються заходи з відсічі та стримування збройної агресії держави, яка фактично або формально бере участь у воєнних діях проти України.

Якщо військовослужбовці, які мають право на звільнення, не висловили бажання припинити службу, вони продовжують виконувати свої обов’язки.

Подання рапорту на звільнення

Військовослужбовці, які хочуть залишити службу, повинні подати рапорт у двох примірниках. Один з них залишається у командування, а другий з відміткою про отримання повертається військовослужбовцю.

У разі відмови в задоволенні рапорту командування зобов’язане надати письмову, аргументовану відповідь.

Особливості для іноземців та осіб без громадянства

Під час особливого періоду іноземцям та особам без громадянства, які проходять військову службу за контрактом, гарантується право припинити контракт за власним бажанням.

Оскарження відмови у звільненні

У разі відмови військовослужбовець має право оскаржити рішення командування в судовому порядку, дотримуючись встановленої процедури.

Нагадаємо, деяким українцям не потрібно буде проходити ВЛК у грудні 2024 року. Також у Міністерстві оборони України пояснили, які додаткові виплати після ротації передбачені військовослужбовцям.