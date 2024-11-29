Мобілізація в Україні у грудні 2024 — кому не потрібно проходити ВЛК

Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: МОТЦК та СП/Facebook

В Україні військовозобов'язані громадяни під час дії воєнного стану та загальної мобілізації зобов'язані щорічно проходити військово-лікарську комісію. Саме вона визначає придатність до військової служби й надає відповідний висновок. Водночас законодавством встановлено, що окремі категорії українців звільнені від обов'язку проходити медкомісію.

Відповідна норма міститься у постанові Кабінету Міністрів України №675 від 7 червня 2024 року. Хто саме має право не проходити ВЛК, повідомляємо далі у матеріалі.

Читайте також:

Так, звільняються від необхідності проходити військово-лікарську комісію особи:

віком від 18 до 25 років, які не служили на строковій службі або не закінчили військову кафедру (їх направляють на медкомісію виключно у разі добровільного бажання вступити до лав ЗСУ);

заброньовані підприємствами, установами, організаціями;

які мають відстрочку за сімейними обставинами.

Крім того, не мають право відправити на ВЛК громадян, які були виключені з військового обліку, зокрема через:

стан здоров'я;

досягнення граничного віку;

засудження за тяжкі злочини.

Раніше ми писали, хто з чоловіків має право на відстрочку в грудні 2024 року.

Нагадаємо, ми повідомляли, хто з чоловіків має право виїхати з України з 1 грудня 2024 року.

Також ми інформували, які правила бронювання працівників діятимуть з 1 грудня 2024 року.