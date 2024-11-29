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Кому з українців не потрібно проходити ВЛК у грудні 2024 року

29 листопада 2024 08:30
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Мобілізація в Україні у грудні 2024 — кому не потрібно проходити ВЛК
Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: МОТЦК та СП/Facebook
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

В Україні військовозобов'язані громадяни під час дії воєнного стану та загальної мобілізації зобов'язані щорічно проходити військово-лікарську комісію. Саме вона визначає придатність до військової служби й надає відповідний висновок. Водночас законодавством встановлено, що окремі категорії українців звільнені від обов'язку проходити медкомісію. 

Відповідна норма міститься у постанові Кабінету Міністрів України №675 від 7 червня 2024 року. Хто саме має право не проходити ВЛК, повідомляємо далі у матеріалі.  

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Так, звільняються від необхідності проходити військово-лікарську комісію особи: 

  • віком від 18 до 25 років, які не служили на строковій службі або не закінчили військову кафедру (їх направляють на медкомісію виключно у разі добровільного бажання вступити до лав ЗСУ);
  • заброньовані підприємствами, установами, організаціями;
  • які мають відстрочку за сімейними обставинами.

Крім того, не мають право відправити на ВЛК громадян, які були виключені з військового обліку, зокрема через:

  • стан здоров'я;
  • досягнення граничного віку;
  • засудження за тяжкі злочини.

 

Раніше ми писали, хто з чоловіків має право на відстрочку в грудні 2024 року.

Нагадаємо, ми повідомляли, хто з чоловіків має право виїхати з України з 1 грудня 2024 року.

Також ми інформували, які правила бронювання працівників діятимуть з 1 грудня 2024 року.

грудень мобілізація ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані

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