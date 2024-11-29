Мобілізація в Україні у грудні 2024 — кому не потрібно проходити ВЛК

Кому з українців не потрібно проходити ВЛК у грудні 2024 року
В Україні військовозобов'язані громадяни під час дії воєнного стану та загальної мобілізації зобов'язані щорічно проходити військово-лікарську комісію. Саме вона визначає придатність до військової служби й надає відповідний висновок. Водночас законодавством встановлено, що окремі категорії українців звільнені від обов'язку проходити медкомісію.
Відповідна норма міститься у постанові Кабінету Міністрів України №675 від 7 червня 2024 року. Хто саме має право не проходити ВЛК, повідомляємо далі у матеріалі.
Так, звільняються від необхідності проходити військово-лікарську комісію особи:
- віком від 18 до 25 років, які не служили на строковій службі або не закінчили військову кафедру (їх направляють на медкомісію виключно у разі добровільного бажання вступити до лав ЗСУ);
- заброньовані підприємствами, установами, організаціями;
- які мають відстрочку за сімейними обставинами.
Крім того, не мають право відправити на ВЛК громадян, які були виключені з військового обліку, зокрема через:
- стан здоров'я;
- досягнення граничного віку;
- засудження за тяжкі злочини.
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