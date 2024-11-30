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Расторжение контракта с ВСУ во время мобилизации — когда возможно

30 ноября 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Расторжение контракта с ВСУ — по каким основаниям это возможно
Военные учения. Фото: УНИАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Граждане Украины, заключившие контракт с Вооруженными силами Украины, имеют право на его досрочное расторжение в предусмотренных законом случаях. В частности, это возможно даже во время действия особого периода.

Об этом говорится в Законе Украины "О воинской обязанности и военной службе".

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Что такое особый период

Особый период – это период, который наступает с момента принятия решения о мобилизации (за исключением целевой) или доведения его до исполнителей в случае скрытой мобилизации, или с момента введения военного положения на территории Украины или в отдельных регионах. Он включает время мобилизации, военное время и частично период восстановления после завершения боевых действий. Определение этого термина закреплено в ст. 1 Закона "Об обороне Украины".

В то же время, особый период также означает время, когда функционируют национальная экономика, органы государственной власти, местного самоуправления, Вооруженные Силы Украины, другие военные формирования, силы гражданской защиты, предприятия, учреждения и организации.

Это период, в который граждане выполняют свою конституционную обязанность по защите Отечества, независимости и территориальной целостности Украины. Его продолжительность и условия определены в ст. 1 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

В каких случаях военные могут расторгнуть контракт с ВСУ

Контракт прекращается (разрывается), а военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, увольняются с военной службы по основаниям во время действия особого периода (кроме периодов проведения мобилизации и военного положения):

  • по истечении срока контракта;
  • по состоянию здоровья – на основании заключения (постановления) ВВК о непригодности к военной службе, кроме случаев, определенных положениями о прохождении гражданами Украины военной службы;
  • при достижении предельного возраста пребывания на военной службе;
  • в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий — в случае невозможности их использования на службе;
  • по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам;
  • из-за служебного несоответствия;
  • в связи с назначением наказания в виде лишения свободы, ограничения свободы, лишения воинского звания или лишения права занимать определенные должности;
  • в связи с систематическим невыполнением условий контракта военнослужащим;
  • в связи со вступлением в законную силу судебного решения, которым военнослужащий привлечен к административной ответственности за совершение административного правонарушения и наложен взыскание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с выполнением функций государства или местного самоуправления;
  • в связи с невозможностью назначения на другую должность в случае прямого подчинения близкому лицу;
  • в связи с применением запрета, предусмотренного частью третьей или четвертой статьи 1 Закона Украины "Об очищении власти";
  • в связи с установлением несоответствия военнослужащего требованиям прохождения воинской службы;
  • которые заключили контракт на срок до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации и выслужили не менее 24 месяцев военной службы по контракту, если они не выразили желания продлевать военную службу во время особого периода (пункт второй части 5 статьи 26 Закона "О военном" обязанность и военную службу").

Как быстро происходит увольнение с контрактной службы

Военнослужащие, которые получили право на увольнение и выразили желание прекратить службу, могут быть уволены в течение трех месяцев после завершения выполнения задач, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины. Это касается задач в районах, где осуществляются мероприятия по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии государства, фактически или формально принимающего участие в военных действиях против Украины.

Если военнослужащие, имеющие право на увольнение, не выразили желания прекратить службу, они продолжают выполнять свои обязанности.

Представление рапорта на увольнение

Военнослужащие, желающие покинуть службу, должны подать рапорт в двух экземплярах. Один из них остается в командовании, а второй с отметкой о получении возвращается военнослужащему.

В случае отказа в удовлетворении рапорта командование обязано предоставить письменный, аргументированный ответ.

Особенности для иностранцев и лиц без гражданства

Во время периода иностранцам и лицам без гражданства, проходящим военную службу по контракту, гарантируется право прекратить контракт по собственному желанию.

Обжалование отказа в увольнении

В случае отказа военнослужащий имеет право обжаловать решение командования в судебном порядке, соблюдая установленную процедуру.

Напомним, некоторым украинцам не нужно будет проходить ВЛК в декабре 2024 года. Также в Министерстве обороны Украины объяснили, какие дополнительные выплаты после ротации предусмотрены военнослужащим.

ВСУ контракт военнослужащие военная служба

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