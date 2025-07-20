СОЧ военного - можно ли перевестись в другую часть из-за СОЧ

Задержанный военнослужащий. Фото: ck-oda.gov.ua

Если военнослужащий ВСУ решил вернуться на службу после самовольного оставления воинской части, он не сможет автоматически выбрать для продолжения службы какое-то подразделение. Возвращение в ВСУ происходит либо через ту в/ч, из которой сбежал военной, либо из резервного батальона.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама

Читайте также:

Что такое СОЧ

Если военнослужащий Вооруженных сил Украины убегает из своей воинской части, независимо от мотивов его поступка, он квалифицируется как СОЧ, самовольное оставление части.

СОЧ является нарушением закона, в некоторых случаях военнослужащий может даже получить наказание в виде лишения свободы.

Это возможно, когда по мотивам СОЧ открывается уголовное дело.

Но военнослужащие имеют возможность вернуться в ВСУ и продолжить военную службу.

Как происходит возвращение из СОЧ

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, можно ли вернуться из СОЧ в армию в другую воинскую часть.

"Вообщ, возвращение из СОЧ происходит или через воинскую часть, или через ВСП и резервный батальон", — подчеркнул в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Поэтому автоматически сменить воинскую часть военнослужащий, который совершил СОЧ и вернулся, не сможет. Но в дальнейшем действительно можно попробовать перевестись в выбранную ранее воинскую часть.

Напомним, мы ранее писали о том, какие права имеет военный, если его СОЧ длилось до трех дней.

Добавим, мы сообщали о том, когда уголовное дело по СОЧ не открывается.