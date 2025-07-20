СОЧ военного - можно ли перевестись в другую часть из-за СОЧ

Перевод в другую часть во время СОЧ — возможно ли это
Если военнослужащий ВСУ решил вернуться на службу после самовольного оставления воинской части, он не сможет автоматически выбрать для продолжения службы какое-то подразделение. Возвращение в ВСУ происходит либо через ту в/ч, из которой сбежал военной, либо из резервного батальона.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Что такое СОЧ
Если военнослужащий Вооруженных сил Украины убегает из своей воинской части, независимо от мотивов его поступка, он квалифицируется как СОЧ, самовольное оставление части.
СОЧ является нарушением закона, в некоторых случаях военнослужащий может даже получить наказание в виде лишения свободы.
Это возможно, когда по мотивам СОЧ открывается уголовное дело.
Но военнослужащие имеют возможность вернуться в ВСУ и продолжить военную службу.
Как происходит возвращение из СОЧ
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, можно ли вернуться из СОЧ в армию в другую воинскую часть.
"Вообщ, возвращение из СОЧ происходит или через воинскую часть, или через ВСП и резервный батальон", — подчеркнул в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.
Поэтому автоматически сменить воинскую часть военнослужащий, который совершил СОЧ и вернулся, не сможет. Но в дальнейшем действительно можно попробовать перевестись в выбранную ранее воинскую часть.
Напомним, мы ранее писали о том, какие права имеет военный, если его СОЧ длилось до трех дней.
Добавим, мы сообщали о том, когда уголовное дело по СОЧ не открывается.
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